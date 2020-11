Un grand nombre d'officiers de police a été mobilisé vendredi 13 novembre autour des locaux d'Ubisoft Montréal. Heureusement, la police dit n'avoir trouvé « aucune menace » sur place. Ubisoft confirme que tous ses employés vont bien. La presse canadienne commence à parler de « swatting », une pratique malveillante connue de l'univers des jeux vidéo.

Une grande opération de police a été déclenchée, le vendredi 13 novembre, autour d’Ubisoft à Montréal (Canada) puis à l’intérieur des locaux qui ont été évacués, ont rapporté plusieurs médias locaux ainsi que des employés de l’entreprise.

Après plusieurs heures de confusion, la « situation a été résolue sans incident », a annoncé l’entreprise de jeux vidéo dans un communiqué publié sur Twitter.

Mais que s’est-il passé ?

À 14h13 (heure de Montréal, soit 20h13 en France), la police de Montréal envoie un tweet pour prévenir d’une opération en cours dans les rues Saint-Laurent et St-Viateur, qui correspondent à la localisation des bureaux d’Ubisoft Montréal. Moins d’une heure plus tard, le compte précise que la police a été envoyée sur place « à la suite d’un appel aux urgences » [au fameux 911, ndlr], que les officiers sont sur place pour inspecter les lieux, mais qu’il n’y a aucun blessé.

« Aucune menace n’a été identifiée pour l’instant. Nous évacuons en ce moment le bâtiment », a finalement publié la police de Montréal à 15h20, rassurant à la fois les observateurs extérieurs et les employés, dont certains s’étaient réfugiés sur le toit.

« Les personnes évacuées sont en train d’être redirigées vers un endroit où les enquêteurs pourront prendre leurs témoignages. Une équipe d’assistance sociale a également été mise à leur disposition pour les aider », a signalé la police de Montréal dans un communiqué au site Polygon.

No threat has been identified for now. We are currently evacuating the building. #SPVM https://t.co/7g7eHU2B1T

