Le vidéaste indépendant le plus suivi au monde, PewDiePie, a visiblement disparu du Web en Chine. Il avait publié quelques jours plus tôt une vidéo dans laquelle il jugeait des mèmes sur le gouvernement local.

Non, ce n’est pas une blague ; PewDiePie semble bien avoir été banni du Web chinois à cause de Winnie l’ourson. Il l’explique dans une vidéo publiée sur sa chaîne ce samedi 19 octobre.

PewDiePie, de son vrai nom Felix Kjellberg, est le vidéaste indépendant le plus suivi au monde. Il a récemment atteint les 100 millions d’abonnés sur YouTube — et en compte désormais 101 millions. Au départ spécialisé dans les jeux vidéo, il s’est diversifié en réalisant notamment des vidéos sur l’actualité.

Mi-octobre, il a mis en ligne une vidéo dans laquelle il commente les mèmes liés aux manifestations de Hong Kong. Ces manifestations ont lieu depuis plusieurs mois maintenant. Elles visent à lutter contre les ingérences croissantes du gouvernement chinois dans le territoire semi-indépendant, situé au sud de la Chine.

Plusieurs mèmes analysés par PewDiePie mettent en scène Winnie l’ourson. Le personnage Disney a été transformé en caricature du dirigeant chinois, Xi Jinping. Cela remonterait à 2013 selon le Guardian. À l’époque, une photo de Barack Obama et Xi Jinping avait été détournée, avec une scène du dessin animé, dans laquelle on voyait Winnie et son comparse Tigrou.

Did you know that Winnie the Pooh is banned in China ? Many activists have used Pooh to mock President Xi Jinping because of the resemblance between them.

I wonder how many Pinoy activists will employ Pooh during Xi's Manila visit on Tuesday. 😅 https://t.co/kCwS9MmkeI

— JC Punongbayan (@jcpunongbayan) November 16, 2018