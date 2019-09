Deux ans après avoir été accusé d'antisémitisme, le youtubeur PewDiePie reconnaît ses erreurs et annonce un don de 50 000 dollars à une organisation anti-haine.

Même quand il essaye de bien faire les choses, PewDiePie n’évite pas toujours les polémiques. Dans une vidéo publiée le mardi 10 septembre, il expliquait qu’il allait faire un don de 50 000 dollars (45 000 euros) à l’Anti-Defamation League, une organisation qui lutte contre les discriminations et la haine à l’encontre des personnes juives. Les fans du youtubeur indépendant le plus suivi au monde n’ont pas tous apprécié ce geste.

La vidéo avait pour sujet principal le déballage de son trophée des 100 millions d’abonnés. PewDiePie, de son vrai nom Felix Kjellberg, est le premier youtubeur indépendant à atteindre ce chiffre. Avant lui, seule une chaîne qui appartient à une entreprise indienne, T-Series, avait passé ce cap.

Le youtubeur a profité de ce contenu pour remercier ses abonnés et abonnées. Il est aussi brièvement revenu sur ses erreurs passées. « J’ai fait beaucoup d’erreurs par le passé mais j’ai mûri. Je sens que j’ai mûri, a-t-il expliqué. Je sens que j’ai enfin compris la responsabilité que j’avais en tant que créateur… Ça arrive 100 000 d’abonnements plus tard mais bon… »

En 2017, PewDiePie, qui était alors le premier youtubeur au monde en termes de nombre d’abonnés, avait fait la « blague » de trop. Quelques mois après s’être fait suspendre son compte Twitter pour une plaisanterie sur l’EI, il a payé un duo comique, les Funny Guys, pour qu’ils brandissent une pancarte où il y était écrit « mort aux juifs ». La vidéo à caractère antisémite a depuis été supprimée. Elle a eu des conséquences directes pour Felix Kjellberg. Il a notamment perdu un gros contrat avec Disney.

Dans sa vidéo, il ne fait pas de lien entre cet événement et son don de 50 000 dollars à l’Anti-Demation league (ADL), une organisation non-gouvernementale qui combat l’antisémitisme depuis 1913. Ses fans ont en revanche rapidement rapproché les deux événements.

En 2017 en effet, l’ADL faisait partie des organisations qui demandaient des sanctions contre PewDiePie. Son dirigeant Jonathan Greenblatt avait interpellé Disney à ce sujet et s’était ensuite réjoui de la décision du géant de mettre fin au contrat qui le liait au vidéaste. Bien plus tard, en 2018, il avait épinglé Felix Kjellberg dans un article nommé « 11 moments marquants de haine sur les réseaux sociaux ».

Thank you, @Disney, for severing ties with #PewDiePie. pic.twitter.com/XE2s8uFKu3

— Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) February 14, 2017