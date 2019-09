Selon plusieurs sources proches du dossier, la FTC américaine aurait décidé d'infliger une sanction entre 132 et 182 millions d'euros à YouTube. Il s'agirait d'un montant record pour une violation de la vie privée des enfants.

La Commission du commerce américaine (FTC) ne plaisante pas avec le respect de la vie privée des mineurs en ligne. D’après les informations du New York Times et Politico publiées vendredi 30 août, Google, la maison-mère de YouTube, aurait trouvé un accord entre 150 et 200 millions de dollars (entre 136 et 182 millions d’euros) avec la FTC, pour avoir mal protégé les enfants sur la plateforme de partage de vidéos.

YouTube est accusé d’avoir collecté des informations personnelles sur des utilisateurs mineurs de manière illégale. Il est possible aux États-Unis de collecter de telles données, mais uniquement en respectant certaines règles. La loi dédiée, surnommée COPPA, stipule notamment que les parents doivent donner leur accord.

Le site n’aurait pas pris suffisamment de mesures de protection à ce sujet. Une vingtaine d’organismes spécialisés dans la défense des droits des consommateurs ont déposé une plainte auprès de la FTC : selon eux, la plateforme collecte et exploite les données personnelles des enfants sans accord parental. Des informations comme la date de naissance, les données de contact (mail ou numéro de téléphone le cas échéant), photos de profil et géolocalisations sont concernées.

La loi COPPA interdit aussi de traquer le comportement en ligne des enfants pour mieux les cibler avec des publicités. Or YouTube applique ce procédé à tous ses utilisateurs.

Une amende record

Ceci est lié au fait que la plateforme est en théorie interdite aux moins de 13 ans. Les personnes plus jeunes ont une autre plateforme qui leur est spécifiquement dédiée, YouTube Kids. Elle est disponible via une application mobile et depuis quelques jours, sur le Web. Elle n’est pas dénuée de problèmes (des journalistes y ont trouvé des contenus problématiques comme un dessin animé montrant comment se suicider), mais son modèle économique permet une meilleure protection de la vie privée. Les publicités qui y sont affichées ne sont pas ciblées selon les centres d’intérêt des utilisateurs, ce qui signifie que la plateforme ne doit pas recueillir autant d’informations sur eux que sur la version du site pour adultes.

Cette dernière est en pratique très fréquentée par les enfants. Certains y produisent même du contenu et comptent des millions d’abonnés. Selon les plaignants, YouTube est conscient que sa plateforme est utilisée par de très jeunes internautes et devrait agir en conséquence.

3 personnes proches du dossier ont donné un montant de l’amende à laquelle YouTube pourrait être condamné. Politico a obtenu des informations similaires. Il s’agirait, si elle était validée par le département de la justice américaine, de la plus grosse sanction obtenue par la FTC au sujet de la protection des mineurs. Le précédent record est de seulement 5,7 millions de dollars et il avait été décroché par l’application TikTok.

Aux États-Unis comme en Europe, les régulateurs demandent des comptes aux géants de la tech depuis plusieurs mois. La FTC a demandé 5 milliards de dollars à Facebook pour des abus sur les données personnelles.

La confirmation de la FTC est attendue pour septembre. YouTube de son côté, n’a pour le moment pas souhaité réagir à la nouvelle, mais Politico écrit qu’il aurait accepté le montant donné plus haut. Depuis quelques mois, il multiplie les annonces sur la protection des mineurs (commentaires pédophiles, contenus problématiques, etc). Une telle sanction pourrait entacher cette nouvelle image.