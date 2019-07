View this post on Instagram

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons rencontré aujourd'hui @poi.family ❤️ Une famille courageuse, remplie d'amour et qui se bat pour leur petit Ayden atteint de la maladie de krabbe, une maladie mortelle. Nous sommes venus jusqu'à eux pour leur remettre un chèque pour l'association "une lueur d'espoir pour Ayden", afin de permettre le financement du matériel et de la recherche pour Ayden et pour les autres enfants atteints de cette maladie incurable. Adrien et moi sommes en admiration face au courage de ce petit et de ses parents qui chaque jour prennent soin de lui avec patience et amour. C'était un honneur de pouvoir les rencontrer et de pouvoir les aider à notre échelle dans leur combat. 💪💗 Merci à tous ceux qui ont participé à la cagnotte de mon association et qui ont permis cette action 🙏 #poïfamily #unelueurdespoirpourayden #hero