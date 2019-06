YouTube a révélé de nouvelles petites fonctionnalités pour les vidéastes et leurs abonnés. Elles permettront d'y voir plus clair au sujet des notifications, souvent jugées opaques et inefficaces.

Le système de notifications sur YouTube fait l’objet depuis quelques mois de vives critiques de la part des vidéastes et leurs abonnés. Il est jugé complexe, peu efficace et opaque. La plateforme semble avoir enfin entendu ces critiques puisqu’elle a annoncé mercredi 12 juin une refonte de cette fonctionnalité.

Sur un blog dédié aux créateurs et créatrices de contenus, la Team YouTube explique avoir reçu de nombreuses requêtes à propos des notifications.

Les critiques faites à cette fonctionnalité concernent des dysfonctionnements (notifications non reçues ou reçues tardivement) et le concept-même de devoir s’abonner puis cliquer sur une petite cloche afin de les recevoir. Tous les utilisateurs du site ne sont pas au courant de l’existence de cette cloche. Par ailleurs, peu savent qu’elle ne permet pas forcément d’avoir toutes les notifications. Pour ce faire, il faut avoir bien paramétré son compte, via un bouton accessible en haut à droite de l’écran (sur ordinateur), juste à côté de sa photo de profil.

Parce que ce système est un peu compliqué, peu reçoivent des notifications les informant de la publication d’une nouvelle vidéo. Ils peuvent manquer des contenus ou les voir tardivement. Or les premières heures suivant la mise en ligne sont cruciales (pour apparaître dans les tendances par exemple).

Pour y remédier, YouTube va effectuer quelques changements. Sur l’application mobile — la fonctionnalité ne semble pour le moment pas disponible depuis un ordinateur –, voici ce qui apparaîtra maintenant lorsque vous activerez la cloche :

Il a y trois options. Du haut vers le bas, elles correspondent à : toutes les notifications sont activées, seules les notifications personnalisées (dans les paramètres) sont activées puis aucune notification n’est activée. Par défaut, l’option « personnalisée » sera appliquée. Certains créateurs ont regretté ceci. « Des gens s’abonnent et [activent les notifications] et le paramétrage par défaut n’est même pas de montrer toutes les notifications », a par exemple tweeté UberDanger.

I think one big thing we're pissed about is that people can subscribe TWICE and the default setting for that is still not "show me whenever this dude uploads"

Points for more transparency though 😚 https://t.co/ICbL8UToax

— UberDanger (@UberDanger) June 11, 2019