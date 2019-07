L'Union européenne lance l'évaluation des les risques que peut faire courir la 5G sur la sécurité des télécoms. Huawei en particulier est scruté avec attention depuis que les États-Unis en ont fait un cheval de bataille.

La controverse sur les prétendues activités d’espionnage de Huawei — l’un des grands équipementiers du secteur télécoms — au profit de la Chine aura au moins eu un mérite : dans de nombreux pays du monde, elle a conduit les dirigeants politiques à se pencher sur la sécurité des réseaux de télécommunications face au risque d’intrusion ou de piratage venant de puissances étrangères.

En France, cette préoccupation pour la sûreté des infrastructures s’est traduite par la rédaction d’une nouvelle loi (qui vise « à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l’exploitation des réseaux radioélectriques mobiles »), qui a été approuvée cet été. Les ultimes étapes, incluant la promulgation du texte, sont attendues dans les prochaines semaines.

L’intérêt pour la sécurité de la 5G se retrouve aussi au niveau européen. Le 19 juillet, à la demande de la Commission européenne, la majorité des États membres de l’Union (24 pays sur 28) ont transmis leur évaluation nationale des risques que peut faire courir la 5G. L’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) est également dans la boucle.

C’est sur cette base que la Commission européenne va ouvrir une deuxième phase : faire une évaluation des risques, mais au niveau de toute l’Union européenne. Une fois ceci fait, une sorte de boîte à outils sera proposée aux États membres afin de trouver la parade aux risques relevés au cours des examens successifs. Celle-ci doit être disponible avant la fin de l’année 2019.

Now we will begin the next stage in the process : analysing together the national risk assessments and using them to draw up an EU-wide risk assessment prioritising the most sensitive and vulnerable aspects of #5G networks. We’ll do that by the beginning of October.

— Julian King (@JKingEU) July 19, 2019