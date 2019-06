Twitter a annoncé le 27 juin qu'il rendrait moins visibles les tweets problématiques des personnalités publiques. Ils ne seront en revanche pas supprimés.

Sous le feu des critiques, Twitter s’est enfin décidé à agir contre les personnalités publiques. Le réseau social cachera désormais leurs tweets problématiques. Il n’est en revanche pas question de les supprimer, a indiqué Twitter ce jeudi 27 juin.

La nouvelle fonctionnalité sera disponible dès aujourd’hui. Elle concerne les tweets de personnalités publiques qui ne respectent pas les conditions d’utilisation de la plateforme. Ils seront désormais « cachés », c’est-à-dire qu’ils s’afficheront moins dans les recommandations ou recherches des utilisateurs.

Les personnes concernées sont les figures politiques, les utilisateurs vérifiés et les comptes de plus de 100 000 abonnés. Si l’un de leurs tweets est signalé et identifié comme problématique, les équipes du réseau social devront d’abord déterminer s’il est d’intérêt public. Si tel est le cas, le tweet restera en ligne mais il sera moins visible. Les internautes qui le voient verront s’afficher un petit encadré dans lequel il sera précisé que le tweet viole les conditions d’utilisation.

Cette méthode permettra de donner moins de visibilité à des propos LGBTphobes, sexistes ou racistes par exemple. Le fait qu’ils ne soient pas supprimés peut toutefois poser question car les mêmes messages publiés par un utilisateur lambda ne seront pas acceptés. Twitter s’en justifie dans une publication de blog.

Sometimes, we decide that it may be in the public’s interest for certain Tweets to remain on Twitter, even if they would otherwise break our rules. We're going to start using a new notice to make it clear when we make these decisions. Read more :https://t.co/XqlJ9KHgir

— Twitter Safety (@TwitterSafety) June 27, 2019