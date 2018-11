Mark Zuckerberg n'ira pas témoigner devant la « grande commission internationale ». À la place, Facebook envoie un vice-président pour les affaires publiques.

Ils attendaient Mark Zuckerberg. Ils auront Richard Allan à la place. Facebook aura résisté jusqu’au bout à la demande de la « grande commission internationale », une structure ad hoc composée de parlementaires provenant de huit assemblées nationales. Plutôt que de laisser le fondateur et PDG du réseau social répondre aux questions des élus, le site a fait appel à son vice-président pour les affaires publiques.

Bien qu’il s’agisse d’un second couteau au sein de l’entreprise américaine, Richard Allan est un fin connaisseur de la vie politique britannique. S’il travaille pour Facebook depuis 2009, l’intéressé est aussi un membre de la Chambre des lords depuis le 22 juillet 2010. Ce sera un atout lorsque se tiendra l’audition, à Londres, le 27 novembre, dans un contexte de tension accrue avec le législateur britannique.

Richard Allan of @facebook , former Prime Minister of St Kitts and Nevis, Information Commissioner and tech experts questioned at inaugural hearing of ‘international grand committee’ on Disinformation and ‘fake news’ – News from Parliament – UK Parliament https://t.co/cQy5TMHbQm

Les élus outre-Manche sont passés à l’action en récupérant un dossier contenant des informations confidentielles sur la politique relative aux données personnelles conduite par Facebook. Cet épisode a d’ailleurs entraîné des explications entre Richard Allan et un autre parlementaire, Damian Collins, qui préside la commission culture et médias du Parlement britannique.

Il a d’ailleurs publié sa réponse à un courrier que lui a adressé Richard Allan. « Comme vous le savez, en tant que député vous-même, la Chambre des communs a le pouvoir d’ordonner la production de documents relevant de la compétence du Royaume-Uni, et une commission de la Chambre peut publier ces documents s’il le souhaite, sous la protection que lui confère le statut de parlementaire », lit-on.

I have written back to Richard Allan at Facebook following their email to me today regarding the documents ordered by @CommonsCMS from Six4Three. You can read a copy of it here pic.twitter.com/lXWS2gOPBM

