La Commission européenne cherche à comprendre pourquoi, dans le remède proposé par Google pour rétablir une concurrence non faussée dans le secteur de la comparaison des prix sur le web, les offres rivales apparaissent rarement.

Si la Commission européenne n’a pas encore arrêté officiellement sa position sur les remèdes proposés par Google pour rétablir une concurrence non faussée dans le secteur de la comparaison des prix sur le web, il apparaît que Bruxelles ne déborde pas d’un enthousiasme particulier quand ce sujet arrive dans la discussion.

C’est ce que révèle un échange entre Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la concurrence, et le journaliste Nicholas Hirst. L’intéressée a confirmé qu’aucune décision de la Commission n’a été prise dans le dossier Google Shopping, car il s’agit pour le moment de comprendre pourquoi, dans la solution proposée par la firme de Mountain View, ce sont les offres de l’Américain qui apparaissent régulièrement.

.@vestager doesn't sound too enthusiastic on Google Shopping : "The remedy … or how Google chose to live up to the decision." https://t.co/MMlkqzarJH

— Nicholas Hirst (@nicholashirst_) March 21, 2018