Parfois, sur X ou sur TikTok, on entend parler d’un « oomf », mais qu’est-ce que ça signifie ? Il s’agit d’un terme « slang », à savoir l’argot anglophone utilisé sur les réseaux sociaux.

« Oomf et moi on a adoré ce film ». Vous n’avez rien compris ? On trouve parfois ce genre de tournure sur les réseaux sociaux, comme Instagram, sans trop savoir qui est ce fameux « oomf ». Aussi était-il temps de vous expliquer ce que recouvre cette formule tout droit tirée de l’argot anglais utilisé sur Internet.

La signification de « oomf »

Oomf est en fait un acronyme façon langage SMS qui signifie « one of my followers », qu’on peut littéralement traduire par « un de mes abonnés ». Dans un contexte amical, oomf signifie aussi « one of my friends », ce qui veut dire « un de mes amis » en français. Le mot se prononce comme ceci en phonétique : /umf/. Cependant, il n’est pas d’usage de le prononcer, comme les autres termes de langage SMS.

Le terme est utilisé pour faire référence à quelqu’un suivant le compte d’un tiers les réseaux sociaux, mais sans que celui-ci le nomme directement. En somme, il y fait allusion de manière presque anonyme. C’est le plus souvent pour parler d’un ami, mais pas toujours : le terme peut tout à fait être neutre.

Comment ce terme de « slang » est apparu sur les réseaux sociaux ?

Cet acronyme s’est popularisé sur Twitter (depuis devenu X) au début des années 2010. Le terme est devenu un hashtag sur Twitter en mars 2010 selon Dictionary.com. Il a fait son entrée par la suite dans l’Urban Dictionnary (qui référence l’apparition de nouveaux mots, notamment ceux qui naissent sur Internet). Depuis, son usage s’est élargi : il peut aussi être utilisé sur Instagram ou TikTok.

Oomf est un terme créé par les jeunes et pour les jeunes, comme l’explique la professeure de linguistique à l’université de Californie Jessica Rett à Huff Post. Cela permet d’innover, de se différencier, mais aussi de cacher aux autres — comprendre : aux adultes — de ce dont ils parlent. L’expression permet aussi de revendiquer qu’on a plusieurs amis.

Comment « oomf » est-il utilisé ?

En optant pour oomf pour ne pas mentionner directement quelqu’un, cela a pour effet de créer un certain mystère : les autres abonnés peuvent ainsi se demander de qui il s’agit et chercher à l’identifier. C’est aussi employé à des fins de private joke, c’est-à-dire une blague informelle, semi-privée, une référence que seule une poignée d’individus comprendra.

Le plus souvent, le terme est utilisé dans un contexte humoristique, voire sarcastique. On peut aussi l’utiliser pour complimenter l’un de ses abonnés, le remercier, ou au contraire, le critiquer.

Un exemple d’utilisation de « oomf » sur X // Source : Numerama

Il y a aussi un dérivé, « oomfie » ; il a la même signification qu’oomf, mais de manière plus rapprochée. Un oomfie est un oomf avec qui on est ami : le terme mélange oomf et « homie » (« pote » en anglais). Autre dérivé : « croomf », qui est la contraction de « crush » (pour parler de quelqu’un pour qui vous avez le béguin) et de « oomf ». Un croomf est donc un abonné envers qui vous avez un coup de cœur.

Voici quelques exemples d’utilisation du terme sur les réseaux sociaux :

« Merci à oomf d’être venu au concert hier » ;

« Oomf pense qu’il est un expert en cuisine, mais il a brûlé les pâtes hier » ;

« Ma mère vient de souhaiter bonne année à oomf avant moi ? » ;

« Oomf avec qui je vivais mon chômage depuis 1 semaine a repris le travail » ;

« Tu rencontres des oomf sur Twitter il y a de ça 8 ans et tu pars avec eux en vacances tous les ans maintenant ».

