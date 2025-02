Lecture Zen Résumer l'article

« IJBOL » : c’est peut-être ce que vous avez déjà vu sur TikTok, sans comprendre ce que ça signifiait. C’est normal : c’est un terme de « slang » comme LOL ou MDR.

Après LOL, après MDR, voire PTDR, voici « IJBOL », qu’on écrit le plus souvent en minuscules. On vous explique ce que signifie cet énième expression argotique typique d’Internet.

Ça veut dire quoi, « ijbol » ?

« IJBOL » est un acronyme anglais signifiant « I Just Burst Out Laughing », ce qui veut littéralement dire « Je viens d’exploser de rire ». On l’utilise lorsqu’on éclate de rire, à pleine gorge, un rire qui se déclenche n’importe quand.

Il s’agit d’une expression d’argot anglophone d’Internet, un terme de « slang ». On l’utilise pour exprimer un rire soudain, intense, principalement sur les réseaux sociaux et dans des conversations en ligne. Le terme est plus fort qu’un « LOL », mais moins qu’un « ROFL » (pour « Rolling on The Floor Laughing », qui signifie « Je me roule par terre de rire ») ou qu’un « LMAO » (« Laughing My Ass Off », pour « mort de rire »). Ijbol se rapproche davantage de la réalité : se rouler par terre après avoir vu une vidéo d’un chat qui tombe, c’est rare. Le terme a même un dérivé, « JBOL », pour « Just Burst Out Laughing », plus court.

Ce qui explique l’émergence d’IJBOL, c’est aussi le déclin de LOL et de LMAO. Repris par des marques, sur-utilisé, relégué à la fin des messages, adopté par les moins jeunes : lol est plutôt utilisé de manière ironique, comme le notait L’ADN.

D’où vient ce mot de « slang » ?

Le dictionnaire de slang collaboratif Urban Dictionary en trouve une première occurrence en 2009, ce qui laisse à penser que le terme est un peu plus vieux que ça. Puisqu’il s’agit d’un acronyme, tout porte à croire qu’il est hérité du langage SMS, en permettant de transmettre un message en un minimum de caractères.

La définition d’ijbol dans l’Urban Dictionary // Source : Numerama

Mais comme Mashable le fait remarquer, c’est surtout depuis 2021 que le terme est réapparu. Il a gagné en popularité dans la communauté des fans de k-pop. Beaucoup de fans de k-pop eux-mêmes se demandaient au départ ce que cela signifiait. Certains pensaient même qu’il s’agissait d’un mot coréen qu’on aurait épelé phonétiquement en anglais.

« Laissez Kamal ijbol » // Source : Numerama

Autre phénomène lié à ijbol : Kamala Harris, ancienne vice-présidente des États-Unis. Sur Twitter (depuis devenu X), des vidéos d’elles étaient associées à ijbol, lorsqu’elle manque de faire une gaffe, qu’elle chante ou qu’elle rie. Mais comme le fait remarquer la professeure Michelle McSweeney, qui étudie les rires sur Internet, le mot perdrait de son attrait et de son intimité si Kamala Harris commençait à l’utiliser elle-même, ou que tout le monde s’y mettait. Ce qui est arrivé à lol il y a quelques années.

Comment « ijbol » est-il utilisé ?

Parce qu’il est utilisé pour « remplacer » des expressions devenues trop populaires, ijbol est peut-être amené à disparaître, ou du moins à devenir gênant. Au fur et à mesure qu’il gagne en popularité, il devient de moins en moins intéressant à utiliser et cet article participe aussi à cela.

Sur les réseaux sociaux, ijbol est utilisé pour exprimer une réaction à quelque chose d’extrêmement drôle, un rire spontané, intense et authentique.

Un exemple d’utilisation d’ijbol sur X // Source : Capture Numerama

En voici quelques exemples :

« J’allais tweet la même chose ijbol » ;

« C’est super cher IJBOL » ;

« Je suis ijbol »

« Elle est en mode IJBOL » ;

« C’est le cadeau d’anniv pour mon père ijbol il va être gagged » ;

