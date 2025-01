Lecture Zen Résumer l'article

Un élève voyant sa mère être battue par son père a prévenu un camarade, qui a alors utilisé Pronote pour signaler ces violences conjugales.

Un père violent et alcoolisé a été arrêté par la police, le dimanche 26 janvier 2025, alors qu’il était en train de frapper sa femme. Celle-ci était en train de subir une « pluie de coups », rapporte L’Est Républicain, devant leurs enfants âgés de 4 à 13 ans. L’aîné a envoyé un SMS à un ami : « Ma mère se fait démonter par mon père. »

Le camarade de classe décide alors d’utiliser l’application Pronote, un service de vie scolaire — disponible sur smartphones depuis quelques années — pour envoyer un message à la proviseure du collège. Dans la foulée, c’est cette dernière qui prévient immédiatement les autorités, qui interviennent très rapidement.

L’homme a été appréhendé, puis sa garde de vue prolongée jusqu’à sa comparution immédiate dès ce mardi 28 janvier. Il a reconnu les faits. La victime présente des « hématomes à la mâchoire, un œil, une oreille, un doigt, au thorax, au coude et même un traumatisme crânien », rapporte le journal.

Pronote contre les violences

C’est la première fois que Pronote, logiciel de communication entre élèves, professeurs, parents d’élèves au collège comme au lycée, est utilisé pour signaler un cas de violence intrafamiliale.

En revanche, le logiciel est de plus en plus conçu en vue de garantir la sécurité. Depuis 2023, Pronote intègre des fonctionnalités pour lutter contre le harcèlement scolaire. Le site intègre notamment un questionnaire d’auto-évaluation, anonyme, pour que l’élève puisse déterminer — et prendre conscience — s’il est en situation de harcèlement.

Plus récemment, un bouton a été ajouté à l’application : STOP harcèlement. Cette fonctionnalité permet de contacter directement des référents harcèlement, préalablement désignés.

Le bouton SOS harcèlement dans Pronote. // Source : Capture

Pronote semble trouver peu à peu sa place dans la vie scolaire, en jouant aussi un rôle dans la sécurité des élèves — et, comme le montre le cas de cette semaine, la sécurité des familles en cas de violence intrafamiliale. Mais l’arrestation de l’homme violent, qui a potentiellement pu éviter un féminicide, est également due à la réactivité du camarade de classe puis de la proviseure.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+