C’est presque un easter-egg du moteur de recherche Google : afficher des polices différentes lorsque vous en cherchez un. De quoi voir à quoi va ressembler votre prochaine typographie préférée.

Le moteur de recherche Google est rempli de petits easter-eggs lorsqu’on fait des recherches. Une découverte récente, c’est celle des polices d’écriture : les pages de résultats changent de typographie lorsqu’on cherche certaines.

Vous cherchez des polices sur Google ? Certaines s’affichent sur toute la page de résultats

Google n’a pas communiqué sur ce changement, mais il est là depuis plusieurs mois au moins, si l’on en croit divers témoignages, notamment sur X. Nous avons découvert cette astuce grâce au journaliste de Mac Generation Stéphane Moussie, qui s’est rendu compte de cela et a partagé sa découverte.

Google avec du Comic Sans MS // Source : Numerama

Lorsqu’on cherche certaines polices de caractère, la page entière des résultats de recherche adopte la police recherchée. Ça ne sert à rien, ou presque : une petite blague, mais également de quoi se rendre compte ce que peut donner telle ou telle typographie. Quoiqu’il en soit, la police utilisée par Google est bien plus agréable qu’un Comic Sans MS ou qu’un Times New Roman : plus sobre, plus lisible. C’est primordial, surtout pour un service utilisé par des milliards de personnes. Si vous cherchez vraiment une police, vous pouvez utiliser un service de Google dédié, Google Fonts.

Avec quelles polices cet easter-egg Google fonctionne-t-il ?

Difficile de dresser une liste exhaustive des polices de caractère qui font changer celle de la page de résultats. Voici toutefois certaines typographies avec lesquelles cela fonctionne :

Comic Sans MS ;

Times New Roman ;

Calibri ;

Garamond ;

Open Sans ;

Trebuchet ;

Impact ;

Courrier ;

Georgia ;

Tahoma ;

Verdana ;

Pour certaines d’entre elles qui se rapportent aussi à d’autres choses, il faut ajouter « font » dans la recherche (« police d’écriture » en anglais). Vous pouvez essayer avec d’autres polices : on ignore encore quelles autres typographiques font changer la page de résultats.

