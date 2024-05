Lecture Zen Résumer l'article

Des familles de victimes et de survivants de la fusillade d’Uvalde, survenue au Texas, assignent Activision et Meta en justice. L’éditeur de Call of Duty est notamment accusé « d’entraîner et d’habituer des enfants à tuer ». Le lien entre jeux vidéo et violence n’est cependant pas prouvé.

Deux ans après la fusillade d’Uvalde au Texas, les familles des victimes et de survivants ont assigné en justice Meta et Activision, le vendredi 24 mai 2024, rapporte l’AFP. Exactement deux ans auparavant, Salvador Ramos, un homme de 18 ans, avait perpétré la fusillade la plus meurtrière de l’histoire du Texas, tuant 22 personnes, dont 19 enfants de l’école primaire Robb, ainsi que 2 enseignantes, et blessant 17 personnes. Le tueur avait ensuite été abattu.

L’assignation ciblant Meta et Activision a été déposée devant un tribunal de Los Angeles, et celle contre Daniel Defense à Uvalde. Dans leur plainte, citée par nos confrères de The Verge, les familles des victimes accusent Meta, Activision (le développeur de Call of Duty) ainsi que Daniel Defense (le fabricant de l’arme du crime, un fusil d’assaut AR-15), d’avoir contribué au passage à l’acte de Salvador Ramos. « Il y a un lien direct entre la conduite de ces sociétés californiennes et les morts, les blessures et les traumatismes subis à l’école primaire Robb », indique la plainte des familles de victimes.

Le document accuse Activision d’être « une entreprise extrêmement lucrative qui forme des adolescents à devenir des tireurs ». L’avocat Josh Koskoff, qui représente les familles de victimes et de survivants ayant saisi la justice, estime qu’Activision « devrait arrêter d’entraîner et d’habituer des enfants à tuer ». Activision, racheté en 2023 par Microsoft, édite la série Call of Duty, des jeux vidéo de tir à la première personne.

Concernant Meta, c’est l’application Instagram qui est visée, décrite dans l’assignation en justice comme « un canal non supervisé » utilisé par les fabricants d’armes « pour parler directement aux mineurs ».

Une porte-parole d’Activision a déclaré auprès de l’AFP que « la fusillade d’Uvalde a été horrible et tragique et nous exprimons notre soutien aux familles et personnes qui restent touchées par cet acte de violence insensé ». Avant d’ajouter que « des millions de personnes jouent aux jeux vidéo dans le monde sans commettre ensuite des actes horribles ». De leur côté, Meta et Daniel Defense n’ont pas encore réagi.

Pas de lien prouvé entre jeux vidéo et violence

Cette affaire rappelle que le discours reliant les jeux vidéo et les violences est loin d’être une nouveauté. De nombreux dirigeants politiques ont pointé du doigt les jeux vidéo en les tenant pour responsables de la violence dans le monde réel. En France, Emmanuel Macron avait ainsi fustigé le rôle des jeux vidéo dans les émeutes liées à la mort de Nahel, fin juin 2023. Il s’agit cependant d’une rengaine politique ne s’appuyant sur aucun constat étayé par des preuves solides. Il n’y a pas de lien prouvé scientifiquement entre violence et jeux vidéo.

