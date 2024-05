Lecture Zen Résumer l'article

La chienne favorite d’Internet est morte, a annoncé sa propriétaire. Kabosu, la chienne Shiba Inu ayant inspiré la création du mème Doge, était très malade depuis 2022.

Elle est partout sur Internet, sous le nom de « Doge » : Kabosu, l’adorable chienne qui a inspiré l’un des mèmes les plus connus au monde, est morte. Sa propriétaire a annoncé la triste nouvelle le 24 mai 2024 sur son blog, précisant que la chienne s’est « éteinte tranquillement », dans son sommeil. Âgée de 18 ans, Kabosu avait été diagnostiquée en novembre 2022 d’une leucémie et d’une maladie du foie.

« Nous organiserons une fête d’adieu pour Kabosu le dimanche 26 mai, à Narita », a également indiqué sa propriétaire. Sur les réseaux sociaux, où l’animal était extrêmement populaire, de nombreuses personnes lui rendent hommage de la meilleure manière possible : avec des mèmes.

Rip Kabosu. // Source : Imgflip

La chienne Kabosu, inspiration du mème Doge et star d’internet

Kabosu était devenue virale en 2010, lorsque sa propriétaire avait partagé plusieurs photos de la chienne sur son blog. Sur un de ces clichés, on voyait la chienne assise sur un canapé, regardant l’appareil photo de côté, les sourcils relevés et l’air interrogateur — c’est cette posture iconique qui a fait d’elle une star d’internet. Partagée sur Reddit, puis sur Tumblr, l’image de Kabosu s’était très vite retrouvée au centre de nombreux mèmes absurdes, à base de mots en anglais et écrits en Comic Sans MS, donnant à la chienne un air émerveillé ou interrogatif.

Un exemple de mème Doge. // Source : Pinterest

En très peu de temps, Doge est devenu l’un des mèmes les plus utilisés, et donc l’un des piliers de la culture Internet. La popularité du mème était telle que Kabosu a même inspiré en 2013 la création d’une crypto-monnaie, le Dogecoin. Cette dernière, originellement créée comme une blague, était pensée pour être une monnaie numérique sans valeur et sans aucune utilité.

Mais la popularité du chien a contribué à faire du Dogecoin un phénomène. Elon Musk a ainsi déclaré qu’il s’agissait de sa crypto-monnaie préférée, et a même permis l’achat de certains produits Tesla avec des Dogecoins. Aujourd’hui valorisée à 0,15 dollar, elle fait partie des 10 plus grosses crypto-monnaies au monde en termes de capitalisation.

Le Dogecoin est l’une des crypto-monnaies les plus impotantes. // Source : Coinmarketcap

Son succès inattendu a inspiré un grand nombre de projets similaires, se basant sur des mèmes ou des photos de chiens pour créer des crypto-monnaies sans réel but ni valeur. Tout ça à partir d’une chienne, extrêmement mignonne.

