Une mystérieuse entreprise rachète depuis 2017 des milliers d’hectares de terre aux États-Unis. Le New York Times vient de révéler qu’un groupe de milliardaires est à l’origine du projet. Ils ambitionnent d’y construire une nouvelle ville.

À une heure de route de San Francisco et de la Silicon Valley, le comté de Solano, en Californie, n’est pas vraiment connu. La région est surtout agricole, traversée par des immenses champs et pâturages, quelques fois interrompus par des lignes électriques. Pourtant, depuis 2017, une mystérieuse entreprise achète des milliers d’hectares de terrain aux agriculteurs, à des prix largement supérieurs à ceux du marché.

Ces rachats successifs ont alerté les autorités locales au fil des années, qui se demandaient pourquoi aucune information sur Flannery Associates, la fameuse entreprise, n’était disponible. Le projet et les acheteurs étaient inconnus, y compris du habitants du comté. Tout a changé avec un article du New York Times, publié le 25 août 2023, dans lequel le journal révèle l’identité des acheteurs. Il s’agit d’un groupe de milliardaires ayant fait fortune dans la tech. Ils prévoient de construire une ville « utopique ».

Des entrepreneurs de la tech à l’origine du projet

Dans les grandes lignes, le projet de Flannery est simple : racheter des terrains agricoles pour y construire une ville futuriste, promettant emplois et confort de vie à ses dizaines de milliers de nouveaux résidents qui viendraient y chercher une alternative à la vie dans la Silicon Valley.

Le projet de Flannery Associates a été imaginé par Jan Sramek, un ancien trader de Goldman Sachs âgé de 36 ans. Selon le portrait fait par The Daily Beast, il aurait fait la une des journaux il y a quelques années, alors qu’il avait 22 ans, et aurait été présenté comme le futur de la finance. Il aurait cependant disparu des radars pendant quelques années, avant de revenir sur le devant la scène avec Flannery.

En 2017, Jan Sramek aurait commencé à parler de son projet à des investisseurs, dont Michael Moritz, un milliardaire spécialiste du capital-risque. Il aurait accepté, et les deux auraient ensuite cherché d’autres participants, en présentant le projet de Flannery comme une opportunité « d’investissement spectaculaire », selon le New York Times.

Ils ont ainsi recruté Reid Hoffman, le cofondateur de LinkedIn, Marc Andreessen et Chris Dixon, du fonds d’investissement dans les nouvelles technologies Andreessen Horowitz, Patrick et John Collison, les frères cofondateurs de la société de paiement Stripe, Laurene Powell Jobs, fondatrice de Emerson Collective, un énorme fonds d’investissement (et veuve de Steve Jobs), ainsi que Nat Friedman et Daniel Gross, des entrepreneurs devenus investisseurs. Selon le New York Times, l’entreprise Andreessen Horowitz serait également bailleur de fonds.

Marc Andreessen // Source : Wikimedia Commons

Des milliers d’habitants, des vergers et des panneaux solaires

Les plans du groupe sont dantesques. Selon un mail reçu en août 2023 par les résidents du comté — la première communication officielle du groupe auprès des habitants, après être resté dans l’ombre pendant des années — Flannery Associates prévoit de créer plus que de simples logements. Le projet « comprendrait une nouvelle ville avec des dizaines de milliers de nouveaux logements, une grande ferme d’énergie solaire, des vergers avec plus d’un million de nouveaux arbres, et plus de 10 000 acres de nouveaux parcs et espaces ouverts », selon le New York Times.

En tout, Flannery Associates a dépensé près de 800 millions de dollars pour acquérir les parcelles de centaines d’agriculteurs. Les achats représentent plus de 20 000 hectares — soit le double de la taille de Paris.

Rien ne garantit cependant que le projet aboutisse. Les terrains agricoles ne peuvent pas, pour l’instant, être transformés en zones constructibles à cause des lois californiennes. Les représentants politiques de la région se montrent également assez hostiles à la proposition, après avoir été tenus écartés du projet pendant aussi longtemps. Enfin, la proximité de la zone avec la base militaire de Travis pose d’autres problèmes de sécurité.

S’il n’y a pas encore de designs officiels pour la future ville, l’histoire n’est pas sans rappeler d’autres projets de villes improbables et démesurées. Au Sénégal, le chanteur Akon avait ainsi annoncé en grande pompe en 2020 la création d’Akon City, une ville hyper moderne qui devait en partie fonctionner grâce aux crypto-monnaies. Plus de trois ans après, le projet semble cependant mort, entre des soupçons de malversation et les doutes des habitants.

Ce projet rappelle surtout The Line, la ville qui doit voir le jour en Arabie Saoudite et dont les travaux ont déjà commencé. Elle se présente comme une révolution urbaine, offrant un confort de vie inédit grâce aux nouvelles technologies et à l’intelligence artificielle. Pour l’instant, elle a tout d’une dystopie.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !