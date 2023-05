Les premières expérimentations autour du permis de conduire dématérialisé arrivent en septembre 2023. Il sera proposé à tout le monde en 2024.

L’annonce date du 16 mai 2023. La future application mobile France Identité, taillée pour accueillir la carte nationale d’identité en version dématérialisée, va aussi accueillir le permis de conduire. Les smartphones pourront donc remplacer deux des documents les plus importants qui se trouvent dans les portefeuilles des Françaises et des Français.

L’objectif de la dématérialisation du permis de conduire n’est pas de remplacer le document physique, mais d’être une alternative pour les personnes préférant avoir ce document sous ce format numérique. Ce document virtuel pourra être utilisé pour les mêmes démarches qu’il est possible d’effectuer aujourd’hui avec l’équivalent en papier.

Quand arrive le permis de conduire dématérialisé ?

Une première étape expérimentale est fixée au mois de septembre 2023, avec des essais dans les départements du Rhône, des Hauts-de-Seine et d’Eure-et-Loir. Le déploiement sur l’ensemble du territoire est attendu pour le début de l’année 2024. L’application France Identité doit sortir d’ici à la fin de l’année 2023. Dès cet été, il est prévu de l’ouvrir à 100 000 personnes.

Le permis de conduire numérique marche-t-il pour les contrôles routiers ? Et une location ?

Puisqu’il s’agit de mettre en place l’équivalent numérique du permis de conduire, il est attendu que ce document virtuel bénéficie du même statut. Ce sera le cas, assure la page officielle de France Identité : on pourra « se prévaloir de son droit à conduire avec son application lors d‘un contrôle routier ou dans le cadre d’une location de véhicule. »

Concrètement, il n’est pas impossible qu’une certaine période de friction survienne les premiers temps du déploiement de l’application. On l’a vu avec l’échange surprenant entre un compte de la SNCF et France Identité au sujet de la recevabilité de la carte nationale d’identité dématérialisée lors d’un contrôle de billets. Le premier dit que c’est invalide, le second dit que si.

Permis de conduire dématérialisé. // Source : France Identité

Un bémol si vous prenez le volant à l’étranger. Si le permis français est valable pour conduire dans un État de l’Espace économique européen, il n’est pas certain que les forces de l’ordre de chaque pays seront au courant de la légalité de l’application France Identité. Elles pourraient également ne pas avoir le nécessaire pour vérifier sa validité. Mieux avoir la version papier à proximité.

Que faut-il faire pour avoir le permis de conduire dématérialisé ?

Vous devez d’abord attendre que l’application France Identité sorte, ce qui est prévu pour 2023. Vous devrez la télécharger et l’installer sur le téléphone, et celui-ci devra disposer d’une faculté de communication en champ proche NFC. Bonne nouvelle : ce type de connexion est commun sur tous les smartphones récents. Côté O.S., Android (8 minimum) et iOS (16 minimum) seront pris en charge.

L’application France Identité nécessite d’être majeur et d’y nscrire au préalable la carte nationale d’identité électronique (CNIe). À partir de là, vous pourrez ajouter votre permis conduire, qu’il s’agisse de la version vintage (rose avec ses trois volets) ou bien sa déclinaison modernisée, avec ses dimensions de carte bancaire (comme la CNIe, d’ailleurs).

