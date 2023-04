Le chanteur a attaqué Twitter aux prud’hommes. Francis Lalanne estime que les utilisateurs du réseau social travaillent gratuitement, et demande réparation. La démarche est une première, mais a peu de chance d’aboutir.

Francis Lalanne travaillerait-il chez Twitter ? C’est en tout cas ce que le chanteur veut faire reconnaître. L’Informé a révélé le 28 avril 2023 que la star avait attaqué le réseau social aux prud’hommes, et qu’il l’accusait de « travail dissimulé » et d’« esclavage ». « Quand j’écris sur Twitter, je fais gagner de l’argent à Twitter », a déclaré le chanteur à L’Informé. « C’est comme si j’étais journaliste et que je travaillais gratuitement dans une rédaction. »

Selon les informations du journal, Francis Lalanne aurait « déposé une requête pour travail dissimulé devant le conseil des prud’hommes de Paris », en fin d’année 2022, et « une audience de conciliation a eu lieu mardi 18 avril ».

La démarche du chanteur peut surprendre. Francis Lalanne a une relation particulièrement houleuse avec le réseau social : il avait déjà porté plainte contre Twitter en 2021 et il a été banni du réseau social pour des propos complotistes et anti-vaccin. Pourtant, le chanteur indique qu’il veut aller « jusqu’au bout » de la procédure.

Francis Lalanne, pendant son passage dans l’émission Touche Pas À Mon Poste // Source : YouTube / TPMP

Francis Lalanne demande 100 000 euros d’indemnités

Pour le chanteur, c’est simple : la valeur du réseau social vient de ce que ses utilisateurs y publient. « À chaque fois que quelqu’un poste un message sur Twitter, c’est la pompe à fric pour ces gens-là, mais c’est de l’esclavage ! », a-t-il ainsi déclaré à l’Informé. Son avocat, Me Emmanuel Ludot, également interrogé par le journal, ajoute que « quand on ouvre un compte Twitter, on travaille pour Twitter. Plus on publie de tweets, plus on génère de la publicité, et donc du chiffre d’affaires. »

Twitter aurait par ailleurs un « pouvoir disciplinaire », selon l’avocat. « Il y a un lien de subordination, parce que le réseau social peut suspendre [un] compte, le punir ou au contraire lever la sanction », a-t-il dénoncé. Le fait que Twitter puisse modérer des propos dangereux serait donc la preuve, selon le chanteur et son avocat, que le réseau social agirait comme un patron avec ses usagers. « Twitter s’est comporté comme un employeur qui n’est pas satisfait de mes services et m’a donc radié », insiste le chanteur.

Francis Lalanne a, en effet, été banni du réseau social pour des propos qu’il avait tenus. En juillet 2021, alors que la France subissait une vague de Covid-19, le chanteur avait déclaré dans un tweet que les vaccins représentaient un danger. « Ils ne confirmeront jamais que les décès sont à cause des vaccins, sinon ils admettraient qu’ils organisent un crime contre l’Humanité ! Donc les gens vont officiellement mourir de tout sauf des vaccins. » Cette sortie lui avait valu d’être banni de Twitter. Mais, avec l’arrivée d’Elon Musk à la tête du réseau social et sa décision de faire revenir toutes les personnes qui avaient été mises au ban, la star avait pu faire son grand retour.

D’après un document que l’Informé a pu consulter, Francis Lalane demande « la requalification du contrat d’utilisation de Twitter en contrat de travail ». Il sollicite également « pas moins de 100 000 euros d’indemnités pour travail dissimulé ».

Une affaire qui a peu de chance d’aboutir

Leur raisonnement est, dans un sens, logique : les réseaux sociaux n’ont un intérêt que s’ils rassemblent et engagent une vaste communauté d’utilisateurs. Mais le rôle de modérateur, essentiel au bon fonctionnement de ces derniers, n’a que peu de choses à voir avec un « lien de subordination », et on peut douter du fait que le chanteur convaincra la justice. D’après les informations de l’Informé, l’affaire a de plus été « radiée suite à l’audience de conciliation de mardi dernier », et ce, « faute de diligences des parties ».

Francis Lalanne ne compte cependant pas en rester là : lui et son avocat vont relancer la procédure. « C’est une radiation administrative, l’affaire va être réinscrite au rôle dans quelques semaines lorsque j’aurai le retour de la traduction [des pièces] en anglais », indique Me Emmanuel Ludot. À l’Informé, l’avocat aurait déclaré qu’il espérait « faire jurisprudence ». Le chanteur controversé affirme également qu’il ira « jusqu’au bout », afin que « que tous les autres clients de Twitter puissent faire valoir leurs droits ».

