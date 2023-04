Sur YouTube, une vidéo live très bien référencée se fait passer pour la vraie diffusion de SpaceX. Elle ne parle pourtant pas de fusée, mais renvoie vers une arnaque pour voler des crypto-monnaies.

Le lancement de la fusée Starship par SpaceX le 20 avril 2023 est un évènement suivi par beaucoup de passionnés d’espace. Mais c’est aussi une occasion en or pour les escrocs. Une vidéo diffusée en live sur YouTube, qui prétend être la vidéo de suivi officielle de SpaceX, en profite pour diffuser une arnaque liée aux crypto-monnaies.

Sur YouTube, en tapant Starship dans la barre de recherche, le live frauduleux est l’une des premières vidéos live à apparaître. Elle arrive même avant le véritable live de SpaceX pour certaines requêtes, s’est aperçu Numerama. Le nom de la chaîne qui diffuse la fausse vidéo, SpaceX LIVE, est de plus très convaincant. Résultat, le live est très populaire : au moment d’écrire cet article, plus de 3 000 personnes y assistent.

Une fausse vidéo d’arnaque aux crypto-monnaies

La fausse vidéo du live SpaceX

Malgré l’image de couverture et le nom de la vidéo, le live de SpaceX LIVE ne parle pas de Starship. Contrairement au vrai flux, qui diffuse des images du centre de lancement, la vidéo frauduleuse montre une interview d’Elon Musk, qui parle de sa vie et de son passage à l’université. Dans le chat, à droite de la vidéo, un message invite les spectateurs à participer à une « opération spéciale », organisée en l’honneur du lancement de Starship, et qui implique d’envoyer des crypto-monnaies.

« SpaceX offre 50 000 ETH / 5000 BTC / 50 000 000 DOGE pour célébrer et parler du lancement du vol Starship ! Envoyez des cryptos et recevez le montant en double », indique le message. Un lien vous redirige vers un site, qui vous invite à donner des crypto-monnaies « rapidement » car il s’agirait d’une offre limitée de la part d’Elon Musk. Le site liste l’adresse d’un porte-monnaie censé appartenir au milliardaire, et vers lequel vous devez envoyer vos crypto-monnaies. Il ne s’agit cependant pas du sien, mais de celui d’escrocs tentant de dérober de l’argent.

Le faux site des escrocs prétend qu’Elon Musk vous renverra des crypto-monnaies, mais il s’agit d’une arnaque // Source : Capture d’écran Numerama

Il s’agit d’une arnaque courante dans le milieu des crypto-monnaies : une fausse vidéo live, dans laquelle Elon Musk apparait, vous promet de vous renvoyer en double tout l’argent que vous enverrez. Il ne s’agit cependant jamais d’une vraie opération, et les victimes se retrouvent dépouillées de leur argent.

Cette arnaque-ci est toutefois surprenante, car elle est particulièrement bien réalisée. Outre son référencement et le nom de la chaîne, qui incitent à la confiance, toute la page d’accueil du compte est très bien faite. Elle met en avant des playlists de véritablement vidéos de SpaceX, accordant encore plus de crédit à la chaîne frauduleuse. Tout est fait pour convaincre les spectateurs qu’il s’agit de quelque chose de parfaitement normal, mais ne vous laissez pas prendre au piège : si vous revoyez ce type de vidéo live dans le futur, ne donnez rien.

