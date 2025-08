Lecture Zen Résumer l'article

C’est la fin de l’aventure pour Dashlane Free. Le gestionnaire de mots de passe annonce l’arrêt prochain de sa formule gratuite, qui était devenue vraiment très contrariante à l’emploi depuis deux ans. Il est temps de passer à la formule payante, ou d’aller voir ailleurs.

C’était à l’automne 2023. Dashlane, l’un des meilleurs gestionnaires de mots de passe du marché, décidait de sabrer lourdement dans sa version gratuite. En résumé, Dashlane Free devenait infernal à utiliser. Le nombre de mots de passe stockables est passé de 50 à 25, trop peu pour un internaute lambda qui a quelques dizaines de comptes en ligne.

Deux ans plus tard, changement d’ambiance. Dashlane a décidé cette fois d’en finir avec sa formule gratuite, qui servait de porte d’entrée à la version payante de son outil. Dans un mail envoyé à sa communauté le 5 août 2025, l’entreprise française a officialisé la suppression des forfaits Free. Il ne restera que les formules payantes.

Un virage confirmé par le site web officiel de Dashlane. L’accès gratuit n’est plus proposé parmi les options d’inscription pour un particulier : on a juste le forfait premium (3,68 € HT / mois) et la formule de groupe, pour la famille et les amis (5,55 € HT / mois). On trouve aussi deux abonnements s’adressant aux professionnels, respectivement à 8 et 11 € HT / mois.

Une communication publique a également été mise en ligne le 5 août, qui vient reprendre les principaux points du courrier électronique. Il est confirmé que la formule Dashlane Free s’arrêtera le 16 septembre 2025, et que cela est fait dans le cadre d’une « simplification » des options de forfait individuel et en prévision d’une « accélération » dans l’innovation.

Que va-t-il se passer désormais ? Le calendrier est le suivant :

À compter du 16 septembre 2025, vous ne pourrez plus ajouter, modifier, copier ou consulter vos données dans Dashlane, mais uniquement les exporter.

À compter du 16 septembre 2026, il faudra passer à un forfait payant ou exporter vos données pour conserver leur accès.

Pour tenter de convertir celles et ceux qui demeuraient avec Dashlane Free, le gestionnaire de mots de passe propose jusqu’au 16 septembre 2025 de faire un essai gratuit de la version premium. Histoire de faire le tour de ses fonctionnalités sans payer, et aussi pour persuader que cela vaut le coup de lâcher quelques euros chaque mois.

Par ailleurs, pour tenter de convaincre les ultimes sceptiques, Dashlane tente le coup de la réduction de 50 % sur le forfait de votre choix (premium ou collectif). Mais attention, il faut se décider vite : la réduction expire au 12 août. Attention, cependant : la différence centrale entre les deux formules porte sur le VPN. Il n’existe pas dans le forfait de groupe.

Ne renoncez pas à un gestionnaire de mots de passe

On devine aisément que la décision de Dashlane d’en finir avec sa version gratuite agacera les personnes qui s’en servaient encore — même si elle n’était franchement plus du tout commode à utiliser depuis deux ans. Cela étant, l’erreur serait sans doute de décider de renoncer à un gestionnaire de mots de passe après la fin de Dashlane Free.

Utiliser un coffre-fort numérique pour stocker ses codes secrets reste l’un des meilleurs moyens de renforcer significativement sa sécurité en ligne. Ce ne sont sans doute pas des outils parfaits, mais la balance risque / bénéfice des gestionnaires de mots de passe penche davantage du côté des gains que des inconvénients.

Si vous hésitez à opter pour un accès payant, on vous invite à lire notre prise en main de Dashlane. Vous pouvez aussi voir du côté de la concurrence. Il y a beaucoup d’autres très bons logiciels, qui rivalisent avec Dashlane, avec des fonctions analogues (les différences sont souvent minimes) : NordPass, 1Password, LastPass, KeePass, Proton Pass, Enpass, Keeper, Bitwarden…

Il faut par ailleurs signaler que certains concurrents de Dashlane proposent une déclinaison gratuite de leur outil. Celle-ci sera bien sûr bridée, de façon à vous inciter à prendre une formule pour vous libérer de ces entraves. Mais ce peut être une bonne occasion d’aller voir ailleurs. L’important, en tout cas, c’est de ne pas revenir aux post-its et au même mot de passe.

