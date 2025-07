Lecture Zen Résumer l'article

Depuis fin juillet, des centaines de pharmacies russes n’accueillent plus aucun patient. La raison ? Deux des plus grands réseaux d’officines du pays sont victimes d’une cyberattaque majeure. Réservation de médicaments en ligne indisponible, personnel mis au chômage forcé : un nouveau pan de l’économie russe est visé par les hackers.

Dure semaine pour la cybersécurité des infrastructures russes.

Alors qu’Aeroflot se remet à peine d’une cyberattaque inédite ayant causé l’annulation de plusieurs dizaines de vols, ce sont désormais des pharmacies qui sont forcées de garder le rideau baissé depuis le 29 juillet, en raison d’une nouvelle offensive cyber.

Deux grands réseaux sont concernés : la chaîne Stolichki, qui possède près de 1 000 points de vente à travers le pays, et Neopharm, qui concentre plus d’une centaine d’officines dans les grandes agglomérations comme Moscou et Saint-Pétersbourg.

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

Sur le site officiel du groupe Stolichki, on peut lire ce message :

« Chers clients, certaines pharmacies de la chaîne sont actuellement hors service pour des raisons techniques. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Nous rouvrirons bientôt ! »

Affiche sur la vitrine d’une pharmacie Stolichki indiquant la fermeture pour des « raisons techniques ». // Source : Telegram

Une cyberattaque confirmée par les pharmacies et les autorités

Des raisons techniques ? Sur son canal Telegram, la communication de Stolichki se fait plus précise : le groupe évoque une « attaque de hackers » et affirme travailler « activement à la restauration des services. »

Même constat chez Neofarm. Les deux entreprises appartiennent à la même holding, un acteur majeur de la distribution de médicaments en Russie.

Ce 31 juillet 2025, à la mi-journée, aucune amélioration n’a encore été signalée. La moitié des points de vente Stolichki est fermée et les affiches sur les vitrines Neopharm continuent d’informer les clients que les activités sont suspendues. Bon nombre d’employés ont été renvoyés chez eux et les services en ligne comme les réservations de médicaments et les programmes de fidélité sont hors service.

Aucune revendication du piratage

Les autorités russes affirment que les perturbations observées ne sont pas liées à des attaques de type DDoS, tout en restant floues sur la méthode exacte et l’origine des piratages.

Selon les médias locaux, de nombreux utilisateurs de forums du darknet désapprouvent le ciblage des services médicaux, jugeant de telles actions contraires à l’éthique et laissant entendre que les motivations pourraient être d’ordre géopolitique.

À ce stade, aucun groupe de hackers n’a revendiqué l’attaque, ce qui contraste fortement avec l’enthousiasme affiché plus tôt dans la semaine sur les canaux Telegram d’hacktivistes ukrainiens et biélorusses qui se félicitaient du piratage d’Aeroflot.

Par ailleurs, les hackers biélorusses avaient assuré de leur côté qu’ils ne mèneraient pas d’actions susceptibles « de menacer la sécurité des personnes. »

Votre VPN préféré n'est pas celui que vous croyez Quels sont les meilleurs VPN en 2025 ? Notre comparatif Retrouvez notre comparateur pour choisir le meilleur VPN

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama