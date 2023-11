À quelques jours du Black Friday, e-mails et SMS promotionnels arrivent en masse. Parmi eux se cachent de véritables bons plans, mais aussi des arnaques. On vous explique comment faire la différence.

La fin de l’année est particulièrement propice au phishing. Entre le Black Friday, Noël et les soldes d’hiver, les hackers ne manquent pas d’occasions pour sévir et tenter de voler vos données personnelles ainsi que votre numéro de carte bancaire. Des fraudes bien ficelées, souvent difficiles à détecter.

Heureusement, certaines solutions de cybersécurité comme celles de Bitdefender peuvent vous protéger. À l’approche de cette période charnière, l’éditeur fait chuter de 50 % le prix de son offre la plus complète, Bitdefender Premium Security Plus, qui revient à 89,99 euros la première année au lieu de 179,99 euros.

Gare au phishing et aux offres trop alléchantes

L’hameçonnage est la technique la plus utilisée par les hackers pour voler vos données personnelles. SMS, e-mails, ou encore fausses publicités… toutes les méthodes sont bonnes pour vous attirer vers un site frauduleux et dérober votre numéro de carte bancaire.

En effet, quoi de mieux que les fêtes de fin d’année et des promotions ostentatoires pour vous charmer ? Difficile de ne pas se faire duper lorsque le message ne contient aucune faute de langage et que le site concerné ressemble trait pour trait à l’original.

Inutile de se priver des meilleures offres en ligne par crainte, avec une once de prudence, vous pouvez éviter les pièges. // Source : John Schnobrich via Unsplash

Dans le doute, ne cliquez jamais sur les liens fournis dans un message, mais recherchez directement la marque ou la plateforme d’e-commerce concernée depuis votre moteur de recherche. Puis, connectez-vous à votre compte personnel pour retrouver toutes les offres commerciales auxquelles vous avez droit.

De même, évitez de faire votre shopping sur des sites inconnus. De nombreuses marques disposent de leur propre boutique en ligne et les sites marchands reconnus ne manquent pas. De plus, les grands noms du Web vous apportent généralement de bonnes garanties en cas de non-réception des marchandises notamment. N’hésitez pas non plus à regarder les avis sur les revendeurs, et si trop de clients semblent mécontents, passez votre chemin.

Prudence lors du paiement

Les premières vérifications ont été menées et le site marchand vous paraît fiable ? Pour autant, ne baissez pas la garde au moment de valider la commande et de procéder au règlement.

Avant tout, il est essentiel de vérifier que la connexion au site est sécurisée et donc que l’URL débute bien par « https ». Cela ne fait pas tout, mais c’est un élément à vérifier en plus de tous les autres. Reste ensuite à choisir votre moyen de paiement. Rares sont les plateformes ne laissant aucune autre alternative à la carte bancaire. Si c’est le cas, redoublez de vigilance.

e-carte bleue, PayPal, Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay : les solutions de paiement sécurisées ne manquent pas. // Source : Mohamed Hassan via pxhere

La plupart des e-commerçants proposent des alternatives comme PayPal, Google Pay ou Apple Pay, qui vous évitent d’indiquer directement vos coordonnées bancaires. Si cette option vient à manquer, le mieux est de régler avec une e-carte bleue. Celle-ci vous délivre un numéro de carte temporaire et à usage unique. Ainsi, même si ces informations tombent entre les mains de cybercriminels, ils ne pourront réaliser aucun paiement complémentaire avec.

Malgré tout, il est important de consulter régulièrement l’historique de vos comptes bancaires afin de détecter d’éventuels mouvements suspects ou, pire encore, des fraudes avérées et prévenir dans les meilleurs délais votre banque.

Bannissez les réseaux Wi-Fi publics pour faire vos achats

Dès lors que vous saisissez des informations sensibles, il est préférable d’utiliser votre connexion mobile ou votre Wi-Fi domestique. Les réseaux Wi-Fi publics sont peu sécurisés et facilitent le travail des hackers.

Dans ce cas, si vous voulez absolument saisir une offre exceptionnelle, mais que la 5G vient à manquer ou que vous n’avez plus de données mobiles, alors un VPN s’impose. Cet outil incontournable se charge, en effet, de sécuriser la connexion et de chiffrer le flux de données.

Bitdefender Premium Security Plus : une solution complète et clés en main

La solution de cybersécurité Bitdefender Premium Security Plus est l’une des plus abouties du marché, mais aussi l’une des plus simples à utiliser. Une fois abonné, vous n’avez rien à faire, la protection est en mode « auto-pilot » et prend les décisions de sécurité automatiquement pour que vous puissiez vous consacrer tranquillement à vos activités en ligne.

L’outil se charge pour vous d’assurer la sécurité de tous vos comptes en ligne et protège jusqu’à 10 appareils. De quoi couvrir votre smartphone, votre tablette, votre PC et/ou votre Mac et même l’équipement de toute la famille.

Bitdefender Premium Security Plus est à -50 % pour le Black Friday. // Source : Bitdefender

Sa protection complète et son VPN intégré vous prémunissent efficacement contre les risques d’intrusion et de piratage. En complément, Bitdefender Premium Security Plus analyse les pages web que vous consultez, bloque automatiquement les sites frauduleux et sécurise toutes vos transactions en ligne. Vous pouvez donc faire vos achats en toute sérénité.

L’éditeur a également ajouté des outils pratiques comme un gestionnaire de mots de passe. Mais la véritable force de cette solution réside dans la protection de vos données personnelles et de votre identité numérique.

Dès lors que vos informations sont compromises et qu’elles sont exposées sur le dark web, Bitdefender Premium Security Plus vous alerte et vous explique comment reprendre la main rapidement et facilement sur ces données. Cette solution a donc tous les outils pour vous permettre de lutter efficacement contre l’usurpation d’identité.

Et à l’approche du Black Friday, Bitdefender Premium Security Plus profite d’une belle remise de 50 %, ramenant le prix de l’abonnement annuel à 89,99 euros au lieu de 179,99 euros.

Votre VPN préféré n'est pas celui que vous croyez Comparateur VPN — Notre sélection des meilleurs VPN en 2023 Retrouvez notre comparateur pour choisir le meilleur VPN

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.