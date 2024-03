[Deal du jour] NordVPN propose régulièrement des réductions sur l’ensemble de ces abonnements. Cette nouvelle promotion, exclusive aux lecteurs et lectrices de Numerama, concerne cette fois-ci l’utilitaire NordPass, et vous fait économiser plus de 50 % sur l’abonnement 2 ans.

C’est quoi, cette offre sur NordPass ?

À partir d’aujourd’hui, vendredi 8 mars 2024, et jusqu’au lundi 11 mars 2024 inclus, l’abonnement mensuel à NordPass est au prix de 1,10 € par mois au lieu de 1,49 €, soit un prix total de 29,61 € au lieu de 40,23 € pour deux ans.

C’est quoi, NordPass ?

NordPass appartient au même groupe que NordVPN, et est d’ailleurs proposé dans les abonnements premium de ce dernier. Ce gestionnaire de mots de passe est facile à utiliser et ne nécessite aucune compétence particulière. L’application NordPass, disponible sur ordinateur ou smartphone, recueille automatiquement vos identifiants et vos mots de passe rentrés sur les sites que vous visitez. Tout est stocké dans le cloud sécurisé de NordPass, accessibles depuis votre navigateur ou l’application.

Notez que si vous utilisez l’utilitaire sur plusieurs appareils, vos données sont automatiquement synchronisées. L’application se charge ensuite de remplir les champs Identifiant et Mot de passe de vos sites.

Est-ce que NordPass vaut le coup en promo ?

Un gestionnaire de mots de passe est quasiment devenu indispensable aujourd’hui. Cette offre de NordPass est donc intéressante. L’utilitaire est disponible sur Windows, macOS, Android, iOS et la plupart des navigateurs. L’application peut même générer des mots de passe aléatoires forts pour plus de sécurité. Notez que le seul mot de passe que vous ne devrez pas oublier, c’est celui de l’utilitaire lui-même !

