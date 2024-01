Hewlett Packard Enterprise, géant américain du cloud et des solutions de stockage, a prévenu les autorités américaines à propos d’une infiltration dans son réseau. Le groupe de hackers russes derrière cette cyberattaque serait responsable de la récente compromission de Microsoft.

Une nouvelle opération des hackers du Kremlin a été détectée. Hewlett Packard Enterprise (HPE) a signalé aux autorités américaines, le 24 janvier, que son système a été compromis par des pirates étatiques russes. HPE, issue d’une scission avec le fabricant d’ordinateur HP, est un acteur majeur des solutions de stockage.

Dans le document adressé aux régulateurs américains, l’entreprise déclare penser que « l’acteur malveillant a accédé et exfiltré des données dès mai 2023 à partir d’un petit pourcentage de boîtes mail appartenant à des personnes de notre cybersécurité, d’activités commerciales et d’autres fonctions. »

HPE précise que l’incident n’a pas eu d’impact matériel sur les activités et le groupe travaille avec les forces de l’ordre. Les premières analyses du mode opératoire orientent la responsabilité vers le collectif Cozy Bear, aussi appelé Nobelium, une unité de pirates du renseignement russe. Plus tôt en janvier, Microsoft a déclaré que le même groupe a compromis certains des comptes de messagerie de ses hauts dirigeants.

Cozy Bear est depuis une dizaine d’années le principal groupe de cyberespionnage russe contre l’Occident. // Source : Crowdstrike

Des hackers derrière de nombreuses attaques contre les États-Unis

Connu dans le milieu cyber sous la dénomination « APT29 », ce collectif ferait partie du service de renseignement extérieur russe SVR, responsable de l’espionnage à l’étranger et de la surveillance électronique. Les pirates sont à l’origine de nombreuses attaques plus dévastatrices contre les États-Unis, notamment le piratage de SolarWinds en 2020 et le comité du parti démocrate en 2016 en pleine campagne présidentielle.

Le scandale de l’attaque Microsoft couplée à celle de HPE suggère que la Russie mène une vaste campagne de cyberespionnage contre les géants de la tech américaine.

