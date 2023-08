La boite mail d’Alexandre Babakov, vice-président de la Douma, l’Assemblée russe, a été piratée par des hackers ukrainiens. Ces derniers ont dévoilé de nombreux échanges, notamment pour des projets de contournement des sanctions.

Les mails d’une figure politique russe ont été exfiltrés par un groupe de hackers ukrainiens durant ce mois d’août. L’ensemble des échanges a été envoyé au collectif d’activistes ukrainiens InformNapalm. Ces derniers ont publié une partie de la messagerie sur leur blog, le 21 août dernier. On y découvre des opérations de corruption, des tentatives pour contourner les sanctions et du favoritisme pour l’acteur américain Steven Seagal, aujourd’hui mascotte du pouvoir russe.

La cible du collectif d’hacktivistes, nommé Cyber Résistance, est Alexandre Babakov, vice-président de la Douma, l’Assemblée nationale russe et élu au Parlement depuis 2003. Il est aussi représentant spécial du président russe pour la coopération avec les organisations de compatriotes à l’étranger. Dans le cadre de ses missions, il a été amené à rencontre Marine Le Pen, notamment pour la souscription d’un emprunt en Russie. Il est également soupçonné d’avoir mené des opérations de propagande aux États-Unis sous couvert d’une ONG et apparait sur la liste des personnes visées par les sanctions de l’Union européenne.

Alexandre Babakov, vice-président de l’Assemblée russe. // Source : Duma.gov

Le missionnaire de Poutine continue ses missions d’influence depuis l’invasion de l’Ukraine. La boite mail de Babakov contient de nombreux documents liés à la promotion des intérêts russes en Bulgarie, en Grèce, en Croatie, en Géorgie, au Mexique, au Turkménistan, en Syrie, et d’autres pays encore étudiés par les activistes. L’homme politique échange avec des agents pro-russes locaux de la pression énergétique en Europe, des discours anti-américains, anti-européen ou de l’image de la Russie dans chacun de ces États.

Des partenariats pour contourner les sanctions occidentales

Alexandre Babakov s’est rendu en Inde et en Iran pour discuter prétendument de coopération économique et de stratégies visant à contourner les sanctions pour continuer à s’approvisionner en matériaux industriels. Un projet énergétique avec la Bosnie-Herzégovine, planifie, par exemple, d’utiliser les turbines occidentales de Siemens et de la société italienne Ansaldo.

La carcasse d’un drone russe en Ukraine, contenant des composants occidentaux. // Source : Conflict Armament Research

La fuite dévoile également des mails envoyés à l’acteur américain Steven Seagal, devenu mascotte du pouvoir russe. Alexandre Babakov demande de donner 1 milliard de roubles (environ 9,7 millions d’euros) à la « Steven Seagal Cinematography Support Fund » pour de futurs films en tenant compte de « l’ampleur de la personnalité ».

De nombreux autres documents sont restés confidentiels et seront étudiés par les volontaires d’InfornNapalm. L’hacktivisme a atteint son apogée depuis la Guerre entre la Russie et l’Ukraine et les collectifs de chaque pays tentent régulièrement de piéger les politiques adverses. Ces opérations montrent par ailleurs à quel point « de simples hackers » peuvent aujourd’hui contribuer à aider directement un gouvernement par conviction politique.

