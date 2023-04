Le piratage comme un acte politique, un moyen de s’enrichir ou pour finir dans un monde virtuel : le cinéma a su s’emparer du milieu de hackers pour nous pondre quelques films devenus cultes.

Bruits de claviers frénétiques, lignes de code qui s’enchainent et reflet de l’écran sur les lunettes, le piratage est un motif classique du cinéma hollywoodien. Certains réalisateurs se sont plongés dans le monde des hackers pour réaliser des thrillers dans lesquels le héros n’est pas un simple nerd à hoodie. Des scènes d’espionnage au braquage informatique en passant par de la pure science-fiction, plusieurs films ont réussi à tenir le spectateur en haleine avec des scénarios plus ou moins plausibles. Nous avons d’ailleurs interrogé un véritable hacker pour nous donner son avis sur la plausibilité de ces piratages.

Voici six films à découvrir sur les plateformes de streaming pour une soirée avec les hackers.

Wargame

Wargame, 1983. // Source : United Artist

Considéré comme le premier film du genre, Wargame a lancé l’imaginaire du hacker capable de tout avec un clavier entre les mains. David Lightman est un adolescent passionné d’informatique et de jeux vidéo. En essayant de pirater Protovision, la société qui édite ses jeux vidéo préférés, il accède par inadvertance au WOPR, le supercalculateur de l’armée américaine, programmé pour prédire les conséquences potentielles d’une guerre nucléaire. En quelques clics, il est à deux doigts de provoquer l’apocalypse.

Hackers

Hackers, 1995. // Source : United Artists/Allstar

Hackers est un classique des années 1990. Six jeunes aux surnoms cools comme « Acid Burn » ou « Cereal Killer » utilisent leurs compétences informatiques pour s’amuser puis finissent par vouloir faire « tomber le système ». En réalité, leur stratagème n’est pas si important, car Hackers n’est en fin de compte qu’un film amusant avec une belle bande-son techno et des tenues qui vacillent entre le défilé de mode et la rave party. Quant à leur motivation, elle popularise l’aspect anarchiste du milieu des cybercriminels.

Millenium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes

Millenium, les hommes qui n’aimaient pas les femmes, 2011 // Source : Sony

On sort du cliché pour un thriller aux origines scandinaves, réalisé par l’un des meilleurs cinéastes modernes, David Fincher. Mikael Blomkvist (Daniel Craig), brillant journaliste d’investigation, est engagé par un des plus puissants industriels de Suède, Henrik Vanger, pour enquêter sur la disparition de sa nièce. Lisbeth Salander (Rooney Mara), jeune hackeuse rebelle, mais enquêtrice exceptionnelle sur le web, va finalement travailler avec lui pour rassembler tous les indices.

Entre notre pirate de talent et le journaliste tenace, un lien de confiance fragile va se nouer tandis qu’ils suivent la piste de plusieurs meurtres. Film brutal et prenant, il permet aussi de comprendre comment le web est devenu le meilleur terrain pour trouver la vérité. Une autre adaptation réalisée en 2009 est également recommandée si vous êtes captivé par les films policiers.

Unlocked

Unlocked, 2023. // Source : Netflix

Unlocked est le pire scénario que l’on peut imaginer si l’on venait à nous voler notre smartphone. Ce thriller sud-coréen raconte l’histoire de Na-Mi, une employée dans une start-up très dévouée à son travail qui va par inadvertance perdre son téléphone dans le bus. Elle aura la chance de le retrouver quelques jours plus tard sans savoir qu’il est en fait passé entre les mains de Joon-Young. Ce dangereux hacker a désormais accès à toute sa vie et va en profiter pour exploiter ses données personnelles à des fins criminelles.

Tron

Tron, 1982. // Source : Disney

Tron est peut-être la madeleine de Proust des premiers amoureux de la science-fiction. L’intrigue commence avec un programmeur de génie nommé Flynn (interprété par Jeff Bridges), que l’on retrouve à la tête d’une salle de jeux vidéo depuis que ses anciens employeurs, une société technologique nommée Encom, lui ont volé son code. En essayant de pirater Encom, Flynn est numérisé par une intelligence artificielle et fini transféré dans un cybermonde aux allures de boîte de nuit des années 80. Sur place, il doit renverser le maitre du programme (par le biais d’un combat de jeux vidéo), récupérer sa propriété intellectuelle et revenir à la réalité. La version de 2010 est également divertissante et sera appréciée des fans de Daft Punk, à l’origine de la BO.

Ghost in the Shell

Ghost in the Shell, 1995. // Source : Mamoru Oshii

En 2029, au Japon, l’informatisation de la société a pris une telle ampleur qu’il est possible de relier sa conscience, le « ghost », au réseau. Un cybercriminel, le « Puppet master », infiltre et manipule les mémoires humaines à des fins politiques. La section 9, une unité d’intervention secrète, charge son meilleur agent, la major Kusanagi et son adjoint Batou d’arrêter le hacker. Durant leur enquête, Kusanagi et Batou, tous deux équipés de corps et de membres artificiels, s’interrogent sur leur propre humanité. Encore une fois, le hacking est représenté comme un acte d’engagement et laissera le spectateur en admiration devant cet anime et en pleine réflexion après l’avoir terminé.

