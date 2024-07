Lecture Zen Résumer l'article

Des pirates ont publié une image avec le prétendu numéro de l’actrice Sydney Sweeney. Les hackers auraient potentiellement employé la méthode du SIM Swaping.

L’un des numéros les plus convoités de Hollywood aurait été récupéré par des pirates. Plus tôt dans le mois de juillet 2024, des hackers ont publié une facture de téléphonie mobile avec le prétendu numéro de l’actrice Sydney Sweeney. Cette dernière a acquis une forte notoriété avec les séries Euphoria et The White Lotus.

La photo a été récupérée par le site d’infos spécialisées 404 media, le 23 juillet, sur un canal Telegram utilisé par les cybercriminels.

Une photo de facture au nom de Sydney Sweeney publiée par les hackers. // Source : 404 média

« Bonjour SYDNEY SWEENEY, Merci pour votre commande », lit-on sur le reçu de l’opérateur téléphonique américain Verizon.

Comment le numéro de Sydney Sweeney a-t-il pu être piraté ?

Tout porte à croire que l’actrice a été victime de SIM Swapping, une méthode qui permet aux hackers de prendre le contrôle d’un numéro de téléphone et rediriger tous les messages.

Pour réaliser une telle opération, les cybercriminels peuvent employer différentes méthodes :

Soudoyer un employé de l’opérateur téléphonique.

Tromper les services de l’opérateur en usurpant l’identité de la personne, puis en allant jusqu’à prétendre qu’elle a perdu son téléphone pour récupérer le numéro.

Pirater directement les supports clients de l’opérateur.

Le reçu récupéré par les pirates date du 2 juillet. Or, le compte X (ex Twitter) de l’actrice a été piraté le même jour, pour diffuser des arnaques de crypto-monnaies.

Le compte X de Sydney Sweeney a été piraté le 2 juillet. // Source : X

Nous ne partagerons pas le numéro et il est évidemment inutile de le chercher, puisque l’opérateur intervient rapidement en cas de SIM Swapping avéré.

