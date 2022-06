La rédaction vous propose quelques reportages et longs métrages pour passer une soirée avec les criminels du web, les hackers amateurs et les pirates au service des États.

Le monde des hackers et de la cybercriminalité vous intéresse, mais vous avez peur de ne rien comprendre ? On vous conseille ces quelques documentaires à la fois captivants et instructifs sur ce milieu fermé. Vous y suivrez les journalistes dans leur enquête, loin du cliché de l’informaticien qui pianote sur son clavier d’ordinateur à une vitesse lumière. Netflix s’est par ailleurs spécialisé dans les faits divers du web et les histoires sordides : la plateforme de SVOD a dévoilé le 18 mai 2022 un long métrage baptisé Cyber Hell : Le Réseau de l’horreur, l’histoire vraie d’un réseau en ligne d’exploitation sexuelle.

Parce que la cybercriminalité prend de multiples formes aujourd’hui, chaque reportage cité se concentre sur un sujet en particulier, de l’escroquerie quotidienne aux armées de hackers soutenues par les États.

Voici 5 documentaires à découvrir le milieu des hackers et du darknet.

Cyber Hell : le réseau de l’horreur

Netflix nous a habitués aux enquêtes sur les crimes en ligne avec Don’t F*ck with Cats et Shiny_flakes le petit baron du darknet. La plateforme diffuse depuis le 18 mai 2022 une longue enquête de 1h35, baptisée Cyber Hell, sur un scandale d’exploitation sexuelle sur le web en Corée du Sud. Cette sombre affaire est connue dans le pays sous le nom Nth Room, en référence aux salons de discussions virtuels que les auteurs des faits ouvraient afin de diffuser des vidéos à caractère sexuel de leurs victimes. Le documentaire mêle interviews, images d’archive et reconstitutions pour retracer le mode opératoire des criminels.

Les nouveaux mercenaires russes

Depuis 2013, les hackers russes sont presque devenus un label de déstabilisation. On les accuse d’attaquer l’Ukraine, d’être intervenus dans l’élection de Donald Trump, ou encore d’interférer dans la campagne présidentielle d’Emmanuel Macron en 2017. Étienne Huver (prix Albert-Londres 2016 ), Marina Ladous et Boris Razon sont partis à la recherche de ces pirates informatiques, souvent recrutés sur des forums spéciaux, et soutenus par le Kremlin, dans le documentaire Les nouveaux mercenaires russes.

Les nouveaux soldats de la Chine

Comme la Russie, la Chine s’est également spécialisée dans les attaques informatiques avec un objectif différent. Dans le but de devenir la première puissance mondiale, Beijing ne connait aucune limite et mène une vaste campagne de cyber espionnage pour récupérer les précieux secrets industriels de ses rivaux et alliés économiques. C’est le sujet du documentaire Les nouveaux soldats de la Chine.

The Face of Anonymous

The Face of Anonymous est l’histoire de Christopher Mark Doyon, l’un des leaders d’Anonymous, le plus célèbre des groupes d’hacktivistes. Après avoir passé une enfance difficile dans un État rural, cet adolescent féru d’informatique plonge dans l’activisme révolutionnaire et se lance dans le piratage informatique. Depuis son exil mexicain, Christopher, alias Commander X, a accepté de raconter son incroyable trajectoire, les motivations de son combat et ses actes les plus spectaculaires. Il a depuis été extradé pour avoir attaqué l’administration californienne.

Cyberattaques : les braqueurs de l’ombre

En 2017, Envoyé Spécial, l’émission d’Elise Lucet, s’était penchée sur les hackers qui piègent les entreprises avec des rançongiciels, dans le documentaire Cyberattaques : les braqueurs de l’ombre. Les journalistes de France 2 sont partis à la rencontre des victimes qui ont perdu des milliers d’euros, mais également les pirates informatiques pour décrire leur mode opératoire au grand public.

