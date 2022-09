YouTube peut être une plateforme pédagogique pour comprendre des sujets parfois complexes. Plusieurs chaînes fournissent un contenu parfaitement compréhensible pour découvrir jusqu’où les hackers peuvent aller.

On le sait. La cybersécurité est importante et c’est un sujet qu’il vaut mieux approfondir, mais soyons réalistes, la majorité d’entre nous n’a aucune idée de ce que fait réellement un hacker, comment un logiciel antivirus fonctionne et de quoi sont capables les pirates informatiques.

En revanche, on aime être mis au courant lorsque qu’une application nous surveille ou que des malfaiteurs attaquent les services publics. Tout n’est pas vulnérable à la moindre cyberattaque, mais les hackers sont capables de beaucoup de choses. Et, puisque ce sont des humains, ils commettent aussi des erreurs, se disputent entre eux ou prennent position politiquement. Des vidéastes sur YouTube vous racontent ces histoires et font un parfait travail pour comprendre comment fonctionne tout ce beau monde.

On vous recommande ces cinq chaînes pour plonger dans l’univers cyber.

ici Amy Plant

Hacker une webcam ? Elle y parvenue. Développer un algorithme pour gagner au poker ? Elle a réussi. Amy Plant, jeune femme de 22 ans, tente de voir jusqu’où elle peut aller avec ses compétences. Dans ses vidéos d’une dizaine de minutes, elle explique tout son cheminement pour que tout le monde comprenne. On tombe peu sur des visages féminins dans la tech et la chaîne d’Amy peut en inspirer certaines à choisir cette voie.

Micode

Source : Micode

À 23 ans, Micode est la référence pour la jeune génération lorsque l’on parle de cyber. Plus de 986 000 abonnés suivent ses vidéos et ses projets. Le youtubeur met les moyens pour parvenir à créer des bots ou pirater des objets improbables et va jusqu’à enquêter sur les arnaques. Micode sait comment mettre en scène ses exploits et on reste captivé du début à la fin de chaque vidéo.

Defend Intelligence

Chercheur en intelligence artificielle et data scientist, Anis Ayari sait de quoi il parle. Sur sa chaîne Defend Intelligence, son contenu est très varié et va de l’enquête à l’explication d’une discipline en passant par des tutos de codage. La chaîne explique concrètement ce qu’est l’intelligence artificielle et à quoi sert-elle au quotidien.

Léo – TechMaker

Léo TechMaker ne parle pas uniquement de cyber, mais on apprécie sa volonté de vulgariser et prévenir le public sur les menaces présentes sur le web. Les dérives des réseaux sociaux, le traçage des internautes et les petites histoires qui ont fait les grands groupes sont autant de sujets qu’il aborde et explique à ses 712 000 followers. Un abonnement aussi utile qu’intéressant.

Cyberspatial

Il existe des milliers de chaines anglophones, mais on ne va pas toutes les lister pour tous ceux que la langue de Shakespeare rebute. Si on pouvait en recommander une, facilement accessible grâce aux sous-titres sur YouTube, ce serait celle Ricky Tan, Cyberspatial. Ce dernier décrit ce que sont réellement les métiers de la cyber et leur quotidien. Le contenu demande de s’intéresser plus concrètement au milieu professionnel, mais de nombreuses vidéos décryptent également les enjeux derrière les piratages étatiques, un sujet essentiel, notamment avec les conflits récents.