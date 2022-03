« Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier » est un proverbe particulièrement à propos lorsqu’il s’agit d’investissement. C’est justement ce que propose l’application Cashbee, grâce à une multitude de produits financiers accessibles depuis son smartphone.

Le monde des placements financiers n’est plus seulement réservé à une élite bien informée. L’application Cashbee vous propose d’investir votre argent dans des produits rémunérateurs via votre smartphone. L’avantage, c’est qu’il n’y a pas besoin d’être expert en finance pour placer ses deniers dans des produits à fort potentiel. Il suffit de confier votre argent aux experts de Cashbee et de ses partenaires afin qu’ils dénichent les placements opportuns pour vous.

L’entreprise française dispose d’une force que ses concurrents n’ont pas : une grande diversité de placements, dont un livret rémunéré et accessible en permanence. Une aubaine, car c’est en diversifiant ses investissements que l’on limite son exposition aux risques.

Quels que soient vos horizons d’investissement, court, moyen ou long terme, il y a forcément un produit Cashbee conçu pour vous.

Le livret Cashbee : la valeur sûre

Il s’agit d’un produit proposé en partenariat avec MyMoneyBank, qui vous garantit une rémunération fixe sans risque. En effet, le Livret Cashbee offre une rémunération à 0,6 %, qu’importe les comportements du marché. L’avantage, c’est que ce dernier dispose d’un plafond fixé à 1 million d’euros, bien supérieur au plafond de 22 950 euros du livret A. Et livret oblige, l’argent déposé sur ce compte est accessible immédiatement. De quoi par exemple remplacer un compte courant qui n’offre aucune rémunération.

L’application Cashbee peut aussi agréger votre compte courant // Source : Cashbee

Le Livret Cashbee a également l’avantage d’être totalement gratuit. Il n’y a pas de frais d’entrée ni de sortie, et encore moins de gestion. Actuellement, Cashbee booste même le taux de son livret à 2 % pendant les trois premiers mois. C’est ainsi un placement idéal pour faire travailler son épargne de précaution.

Cashbee+ : une rémunération adaptée à votre profil

Pour obtenir un produit qui vise des rendements plus élevés, il faut se tourner vers Cashbee+. Derrière ce service se trouve en fait une assurance-vie, un placement bien connu des Français, proposé en partenariat avec Generali. Chez Cashbee, l’assurance-vie a l’avantage de s’adapter à votre profil d’investisseur.

Pour les placements les plus prudents et à moyen terme, Cashbee vous orientera plutôt vers des portefeuilles défensifs. Ils sont majoritairement composés de fonds en euros, soit des supports à capital garanti, et de fonds obligataires et monétaires. Au contraire, pour les placements long terme avec une plus grande exposition aux risques, l’application suggèrera des portefeuilles plus dynamiques. Ceux-ci sont investis dans différentes classes d’actifs, comme les actions et les obligations, majoritairement en Europe, aux États-Unis et en Asie. Point important, l’exposition aux marchés émergents, et plus spécifiquement la Russie, est négligeable.

Une fois votre profil défini, Cashbee vous affiche un rendement prévisionnel // Source : Cashbee

Pour déterminer votre profil, l’application Cashbee va vous poser une série de questions lors de l’inscription. Cela lui permet de déterminer vos connaissances en matière de finance, mais aussi de mesurer votre appétence au risque. Le service va ensuite vous diriger vers le portefeuille qui vous correspond le mieux.

L’année dernière, Cashbee a délivré des taux de rendement compris entre 2,27 et 9,73 % selon les profils. Il faut toutefois noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et que tout investissement comporte des risques. Ainsi, chaque investissement doit être réfléchi : type et durée de placement, fiscalité…

Cashbee est rémunéré par ses partenaires. Dans le cas du livret, c’est la banque qui lui verse une commission, dans le cas des placements à plus long terme, c’est l’assureur Generali et les gestionnaires des fonds qui lui reversent une partie des frais de gestion prélevées au client. Toutefois, il n’y a aucuns frais d’entrée ni de sortie. Enfin, vous pouvez racheter des parts de votre assurance-vie à tout moment. Les fonds sont alors disponibles dans les trois jours ouvrés.

Cashbee+ : choisissez où vous investissez

Il n’y a pas besoin d’avoir des connaissances en finance pour choisir les domaines dans lesquels on aimerait voir son argent investi. Avec Cashbee+, il est possible de choisir quels secteurs de l’économie votre argent va soutenir. On retrouve ainsi les fonds suivants :

Cashbee+ Climat : pour investir dans des entreprises qui ont un impact positif sur l’environnement ;

: pour investir dans des entreprises qui ont un impact positif sur l’environnement ; Cashbee+ Inclusion : pour soutenir des institutions qui favorisent l’égalité sociale ;

: pour soutenir des institutions qui favorisent l’égalité sociale ; Cashbee+ Tech : comme son l’indique, votre argent sera réparti dans les entreprises à la pointe de la technologie ;

: comme son l’indique, votre argent sera réparti dans les entreprises à la pointe de la technologie ; Cashbee+ Impact : un mélange des trois profils précédents pour celles et ceux qui n’arrivent pas à se décider.

Les différents profils proposés par Cashbee et leurs performances passées // Source : Cashbee

Enfin, si vous ne jurez que par la pierre, Cashbee permet aussi d’investir dans l’immobilier via Cashbee+ Immo, qui répartit votre argent dans un ou plusieurs OPCI (Organisme de Placement Immobilier). Pour schématiser, c’est un peu comme si vous achetiez de toutes petites surfaces de plein de logements différents. L’an passé, les performances des deux OPCI proposés par Cashbee s’élevaient à 3,33 et 5,16 % respectivement. Là encore, rappelons que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Cashbee : l’appli qui simplifie l’investissement responsable

Disponible sur Android et iOS, Cashbee est une solution tout-en-un pour investir son argent et gérer son épargne. L’application mobile propose une belle diversité de produits, qui permet à chacun d’investir en respectant ses objectifs et ses valeurs. D’ailleurs, rien ne vous empêche de souscrire plusieurs produits Cashbee, exposés à différents niveaux de risques. C’est même la façon la plus efficace pour diversifier vos placements.

Cashbee s’engage également à privilégier les profils ISR (Investissement Socialement Responsable). Ces produits tendent à favoriser une économie responsable, en soutenant les entreprises et institutions qui se soucient de l’impact social et environnemental de leurs activités.

Enfin, Cashbee offre diverses offres de bienvenue à leurs nouveaux clients :