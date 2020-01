Google a reçu de vives critiques après avoir modifié sa manière de présenter les résultats de recherche sur desktop. Les pubs y sont de moins en moins repérables.

Google a entendu les critiques et cherche désormais des solutions pour satisfaire ses utilisateurs. « Nous avons pris conscience de vos retours sur notre dernière mise à jour », a déclaré l’entreprise dans une série de tweets publiés le 24 janvier 2020, « Nous cherchons toujours à rendre meilleur notre Google Search, alors nous allons tester d’autres types de placement pour les icônes. »

Ces icônes, justement, contribuent largement à rendre flous les résultats de recherche. L’an dernier, Google avait entériné cette grosse modification de son interface sur mobile : depuis mai 2019, il y a désormais, pour chaque site, une petite icône qui s’affiche à gauche du nom du site web. Jusqu’ici, rien de problématique. Mais c’est pour les publicités que ça se gâte : tous les sites qui ont payé pour se situer au sommet des résultats de recherches ont eux aussi une icône, résumée à quelques lettres : Ad, ou Annonce.

Or ces icônes sont assez proches de celles des autres sites, qui, eux, n’ont pas payé. Du coup, « tout ressemble à une publicité », a noté le journaliste Craig Mod. C’est cette présentation, déjà en place sur mobile, que Google a importé récemment sur desktop, et qui a soulevé un grand nombre de critiques.

There's something strange about the recent design change to google search results, favicons and extra header text : they all look like ads, which is perhaps the point ? pic.twitter.com/TlIvegRct1

— Craig Mod (@craigmod) January 21, 2020