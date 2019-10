M6 annonce avoir été la cible d'une attaque informatique qui aurait pu interrompre la diffusion de ses programmes à la TV et à la radio. La situation est toutefois restée sous contrôle.

Ce week-end du 12 au 13 octobre 2019 n’aura pas été de tout repos pour M6. En effet, la chaîne de télévision a admis sur Twitter avoir été la cible d’une tentative de piratage informatique, heureusement sans conséquence. En tout cas, sans atteindre la gravité de l’attaque qu’avait subi en 2015 TV5 Monde, celle-ci ayant provoqué une interruption des programmes pendant plusieurs heures.

Cela étant, même si l’incident subi par M6 n’a manifestement pas perturbé gravement ses activités, le fait même que la chaîne décide d’en faire état publiquement suggère que les choses auraient pu vraiment mal tourner — les évènements bénins ne donnent généralement pas lieu à une prise de parole. Dans un message, le groupe précise que c’est la diffusion des programmes qui était menacée.

« M6 a été la cible samedi matin d’une attaque informatique malveillante. L’intervention rapide et efficace de nos experts en cybersécurité a permis de continuer à assurer la bonne diffusion des programmes sur l’ensemble de nos antennes TV et radio », écrit le groupe. M6 possède 14 chaînes de télévision et 3 stations de radio, ainsi qu’une chaîne de TV en partage avec TF1.

L’audiovisuel, un secteur d’importance vitale

En France, le secteur « Audiovisuel et information » est considéré comme une activité d’importance vitale, au même titre que l’industrie, les transports (aérien, maritime, fluvial ou terrestre), l’alimentation, l’énergie (gaz naturel, hydrocarbures pétroliers, nucléaire, approvisionnement en électricité) ou encore la finance. Les entreprises qui travaillent dans ces domaines doivent suivre des règles spécifiques.

La liste des sociétés dont les activités sont « indispensables au bon fonctionnement et à la survie de la Nation » n’est pas publique, « pour des questions de sécurité nationale ». Cela étant, dans la mesure où il y en a au moins 200 et au regard de la taille importante du groupe M6 (avec des actifs comme M6 pour la télévision et RTL pour la radio), il ne serait pas surprenant de le retrouver inscrit sur cette liste.

Lors du piratage de TV5 Monde, l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI) — qui a justement pour fonction de protéger l’État et les opérateurs d’importance vitale face aux menaces cyber – était intervenue pour aider la chaîne généraliste publique à se remettre debout et à renforcer ses défenses. Plusieurs agents avaient ainsi été déployés sur place pour aider les techniciens, alors dépassés.

M6