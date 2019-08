Apple lancerait son service de vidéo à la demande par abonnement dans 150 pays en novembre 2019, selon Bloomberg. La France devrait vraisemblablement en faire partie, mais la multinationale n'a rien confirmé officiellement.

Apple aurait prévu de lancer son service Apple TV+ de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) au mois de novembre, selon les informations que Bloomberg a partagées le 20 août 2019. Le déploiement aura lieu dans le monde entier, à travers 150 pays, comme l’a précisé la multinationale il y a quelques mois : il est donc fort probable que la France compte parmi les territoires concernés.

Apple n’a pas commenté officiellement cette date.

9,99 dollars par mois

Apple TV+ envisage de faire payer l’abonnement 9,99 dollars par mois aux États-Unis — ce qui est un peu moins qu’un abonnement classique de Netflix à deux écrans. L’objectif de la firme à la pomme est de venir grappiller des parts de marché de cette géante industrie de la vidéo en ligne afin de consolider son entrée dans l’ère post-iPhone, où les services prennent de plus en plus de place.

Selon Bloomberg, l’objectif est d’atteindre d’ici 2020 des revenus issus des services (Apple Music, iCloud, Apple News+, le prochain Apple Arcade, le prochain Apple TV+) d’un montant de 50 milliards de dollars annuels, ce qui semble atteignable : Apple a déjà dépassé les 11 milliards de chiffre d’affaires issus des services rien qu’au trimestre dernier.

La firme de Tim Cook aurait, selon le Financial Times, prévu d’augmenter très largement son budget d’investissement en contenus originaux pour son service Apple TV+, passant d’un milliard annoncé à plus de 6 milliards de dollars actuellement. Il faut dire que les séries que la multinationale prépare sont très coûteuses : The Morning Show, l’un de ses produits d’appel avec Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Steve Carrel, coûterait par exemple 300 millions de dollars pour deux saisons.

À titre de comparaison, un épisode de la dernière saison de Game of Thrones coûtait 15 millions de dollars à produire, soit autant que The Morning Show, si l’on prend le coût par épisode (il y a 10 épisodes par saison).

