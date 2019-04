« Fatigués », les community managers d'une grande marque de cosmétiques ont annoncé qu'ils abandonnaient les réseaux sociaux.

Peut-on se permettre de quitter les réseaux sociaux lorsqu’on est une marque ? Certains en sont convaincus. Lundi 8 avril, la branche britannique de Lush, une entreprise de vente de cosmétiques, a annoncé qu’elle quittait ceux sur lesquels elle était active.

Cette marque est connue pour avoir largement bâti sa popularité sur des vidéos YouTube et publications Instagram, mais ses community managers se disent « fatigués ».

Sur Twitter, Instagram et Facebook, un même message a été publié le 8 avril sur les pages de Lush UK. La marque annonce qu’elle quitte les réseaux sociaux. « [Ils] rendent le fait de vous parler directement de plus en plus difficile, est-il écrit. Nous sommes fatigués de nous battre contre des algorithmes, et nous ne voulons pas payer pour apparaître dans votre fil d’actualité ».

We're switching up social.

Increasingly, social media is making it harder and harder for us to talk to each other directly. We are tired of fighting with algorithms, and we do not want to pay to appear in your newsfeed. pic.twitter.com/nJUzG0lham

— LUSH UK (@LushLtd) April 8, 2019