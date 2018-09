Amazon a fait un don d'un million de dollars aux projets supervisés par la fondation Wikimédia, dont fait partie Wikipédia. Un don généreux mais logique : l'encyclopédie est aussi très utile au géant du commerce électronique.

Depuis toujours, les projets de la fondation Wikimédia (dont fait partie l’encyclopédie Wikipédia) vivent des dons qui leur sont versés. C’est pour cela qu’à intervalles relativement réguliers, des campagnes sont conduites afin d’inviter les internautes à faire preuve de générosité. Après tout, ils profitent bien gratuitement des contenus des différents sites.

Mais il n’y a pas que les internautes qui puisent dans les ressources de Wikipédia : les géants du net aussi se tournent vers l’encyclopédie pour enrichir leur offre. Par exemple, Google utilise à la fois Wikipédia pour renseigner l’internaute utilisant son assistant personnel intelligent mais aussi pour lutter contre les théories de complot se propageant par YouTube.

C’est aussi le cas d’Amazon avec Alexa, l’équivalent de Google Assistant. Il existe des commandes vocales qui permettent de demander au logiciel — à travers Amazon Echo, l’enceinte connectée du géant du commerce électronique — d’obtenir des informations sur un sujet — s’il existe sur Wikipédia — et de continuer la poursuite de la lecture si le résumé n’est pas suffisant.

Or, l’on pourrait objecter que les grandes entreprises du numérique pourraient avoir la décence de faire de temps en temps un geste à l’égard de Wikimédia, même si rien ne les y oblige. Certains le font, à travers des dispositifs spécifiques et plus ou moins indirects : c’est le cas de Google, de Microsoft et d’Apple, mais aussi de sociétés de premier plan comme Intel, Adobe, Oracle et Qualcomm.

Amazon ouvre son porte-monnaie

Mais Amazon n’apparait pas dans les tableaux d’honneur annuels de Wikimédia, qui mettent en avant les personnes ou les structures ayant fait des dons d’un montant inhabituellement haut. Une absence que l’entreprise s’est décidée de combler en effectuant un don d’un million de dollars à Wikimedia Endowment, un fonds permanent visant à assurer la pérennité à long terme des projets.

La nouvelle a été saluée par la fondation, qui rappelle « qu’au cours des dernières années, de plus en plus d’entreprises ont utilisé le contenu de Wikipédia, ce qui nous a incités à encourager un soutien durable et proportionnel de la part des organisations qui tirent une valeur financière importante et soutenue de notre travail ». Et elle espère bien que ce don ne sera pas un acte isolé

« Nous sommes reconnaissants du soutien d’Amazon, et espérons que cela marque le début d’un partenariat à long terme pour soutenir l’avenir de Wikipédia », écrit ainsi Jimmy Wales, l’un des fondateurs du projet Wikipédia. L’invitation est on ne peut plus claire : Wikimédia espère bien voir Amazon faire preuve de la même générosité dès l’année prochaine, mais aussi celles d’après.