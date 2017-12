C'est Vivo qui aura l'honneur d'éprouver la technologie de capteurs d'empreintes digitales sous l'écran pour le grand public.

Il faut reconnaître quand on se plante largement : en début de semaine, Synaptics a affirmé que son capteur d’empreinte digitale sous l’écran était prêt et permettrait d’équiper les smartphones d’un « constructeur du top 5 ». Le filou avait glissé tous les termes dans son communiqué pour nous faire croire qu’il s’agissait de Samsung. Prudents, nous avions imaginé que le grand amateur de gadgets Oppo serait un client potentiel.

Raté : ce sera ni Oppo, ni Samsung, ni Apple, ni Huawei… mais Vivo. Le dernier du top 5, qui est tout de même dans le top 5, n’est pas très connu en Europe et aux USA dans la mesure où ses smartphones passent rarement nos frontières. Cela dit, il faut savoir qu’il s’agit d’une marque-sœur de Oppo, dans la mesure où les deux appartiennent au même géant chinois de l’électronique BBK Electronics.

Here are some pics @anshelsag and I took of the Vivo smartphone with the Synaptics in-display fingerprint reader. The CMOS image sensor is .7mm thick and reads the fingerprint right through the OLED display. The experience was faster than I expected. pic.twitter.com/u1NFpXtFQM

— Patrick Moorhead (@PatrickMoorhead) December 14, 2017