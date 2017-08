Quelques semaines après le record établi en Belgique, des conducteurs italiens ont réussi à rouler encore plus loin avec une Tesla Model S. Ils ont franchi la barre très symbolique des 1 000 kilomètres. En une seule et unique charge.

Les records sont faits pour être battus, dit-on, et ce n’est pas Elon Musk qui dira le contraire. Le milliardaire américain vient en effet d’apprendre, non sans une certaine fierté, qu’une automobile Tesla a établi au début du mois d’août un nouveau record d’autonomie avec la Tesla Model S 100D : en une seule et unique charge, la voiture a pu parcourir 1 078 kilomètres.

C’est la première fois que ce modèle dépasse la barre très symbolique du millier de kilomètres franchi sans recharge intermédiaire. Au passage, le dernier record, à savoir 901,2 kilomètres, qui avait reçu l’attention des médias a été très largement dépassé : il avait été établi par deux conducteurs belges en juin, après avoir établi un circuit bien précis et optimisé leur voyage.

1078 km – 669.83 miles with Tesla ModelS 100D in a single charge by Tesla Owners Italy-Ticino-San Marino #teslarecord pic.twitter.com/DvQw16V0wo — Tesla Owners Italia (@TeslaOwnersIT) August 3, 2017

Selon les informations de Tesla Owners Italia, le compte Twitter qui a partagé la nouvelle, cinq conducteurs se sont relayés pour parcourir cette très longue distance. Il a fallu adapter la vitesse afin de consommer le moins possible : dans leur billet de blog, les pilotes ont indiqué avoir roulé à 40 km/h tout au long du trajet : du coup, ils ont mis plus d’une journée à décrocher ce record — 29 heures, très précisément.

Dans le cas du précédent record, les deux automobilistes avaient dû eux aussi adapter leur déplacement : conduire le plus régulièrement possible, à une vitesse modérée (35,4 km/h), sans climatisation et en freinant et s’arrêtant le moins possible. Finalement, la seule différence notable est la configuration du « circuit » : en Belgique, c’était une sorte de boucle, en Italie, c’était une ligne droite non loin de Naples.

Ces conditions de conduite sont très particulières ; elles ne signifient pas qu’une voiture Tesla Model S 100D, si elle est conduite normalement, est capable de fournir une autonomie aussi étendue. En clair, si vous voulez parcourir une distance identique, disons Lille-Toulon, vous ne roulerez certainement pas à 40 km/h et vous utiliserez probablement la climatisation — ce qui a un impact sur la batterie.

Il n’empêche que le record a fait la satisfaction d’Elon Musk et l’on peut s’attendre à ce que la barre établie par l’équipe italienne finisse par être dépassée dans les semaines ou les mois à venir, par ce modèle-ci ou par un autre. D’autant que l’un des objectifs de Tesla est justement d’améliorer significativement la capacité et l’efficacité des batteries qui sont embarquées à bord de ses voitures.

Officially verified as the first production electric car to exceed 1000km on a single charge ! Congratulations Tesla Owners Italia ! ! https://t.co/r8fFZIFEP2 — Elon Musk (@elonmusk) August 5, 2017