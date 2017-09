Rue du Commerce propose le Samsung Galaxy S7 à 399 euros en version française.

Le Samsung Galaxy S7 est l’avant-dernier flagship de Samsung. Il dispose d’un SoC Exynos 8890 cadencé à 2,3 GHz. Il est épaulé par 4 Go de RAM et dispose de 32 Go de stockage extensible via microSD. Son écran Quad HD de 5,1 pouces est parfait pour ceux qui ne veulent pas de borderless et qui recherchent un smartphone performant et relativement compact.

Il propose également une très bonne solution photo avec son capteur dorsal de 12 mégapixels et il est certifié IP68 ce qui lui permet d’être résistant à l’eau et à la poussière. Si vous voulez en savoir plus sur le Galaxy S7, n’hésitez pas à lire notre prise en main.

Il est aujourd’hui disponible à 399 euros sur Rue du Commerce au lieu de 599 euros, c’est une offre intéressante pour celles et ceux qui recherchent un smartphone haut de gamme sur Android à un petit prix. Pour en profiter, il suffit d’utiliser le code promo RENTREE-S7-100 et de remplir l’ODR de 70 euros disponible ici une fois que vous aurez reçu le smartphone.

