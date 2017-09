Google réorganise son offre logicielle pour Drive, son service de stockage de fichiers. En 2018, son application historique sera abandonnée. À la place, les utilisateurs auront le choix entre deux solutions.

Vous utilisez l’application historique de Google Drive pour synchroniser vos fichiers entre votre ordinateur et les serveurs de la firme de Mountain View ? Sachez que ses jours sont désormais comptés. Google a en effet annoncé mercredi 6 septembre l’abandon à venir de Google Drive pour PC et Mac ; à la place, les utilisateurs sont invités à se tourner vers Drive File Stream ou Backup and Sync.

L’abandon du logiciel Google Drive pour PC et Mac se fera en trois étapes, la première devant débuter au mois d’octobre avec l’apparition de messages d’information sur le sort qui est réservé au programme. Ensuite, le 11 décembre 2017, l’application ne sera plus prise en charge par l’entreprise américaine. Enfin, le 12 mars 2018, Google coupera les ponts une bonne fois pour toutes avec cet outil.

Google insiste bien : l’arrêt de Google Drive pour PC et Mac ne veut pas dire qu’il ne sera plus possible de synchroniser des documents avec ses serveurs. Vous pourrez toujours procéder comme maintenant, si vous installez l’un des deux logiciels que recommande la firme de Mountain View. Et si vous hésitez, la société américaine a dressé un tableau vous permettant de saisir les différences entre les deux.

Pour Google, la solution Backup and Sync (Sauvegarde et Synchronisation) est davantage adaptée pour les particuliers alors que l’outil Drive File Stream — dont l’accès sera étendu à tous fin septembre — est plutôt orienté pour les organisations, avec la diffusion de fichiers directement depuis le cloud afin de libérer de l’espace disque et de la bande passante, et de minimiser les données que les usagers stockent sur leur disque dur.

Fonctionnalité Drive File Stream Sauvegarde et synchronisation Accès aux fichiers de Mon Drive ✔ ✔ Accès aux fichiers de Drive d’équipe ✔ ✘ Diffusion de fichiers sur demande ✔ ✘ Synchronisation de seuls certains dossiers de Mon Drive ✔ ✔ Synchronisation de seuls certains fichiers de Mon Drive ✔ ✘ Utilisation d’applications natives telles que Microsoft Word et Photoshop ✔ ✔ Synchronisation d’autres dossiers, comme Documents ou Bureau ✘ ✔