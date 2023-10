Google semble progressivement déployer une nouvelle interface de son navigateur Chrome sur Windows, macOS et ChromeOS. La mise à jour est censée apparaître automatiquement, mais on peut forcer son activation.

Il y a quelques jours, Google a déployé la version de 118 de Chrome. Cette mise à jour de sécurité apporte quelques nouveautés anecdotiques, mais qui ne semblaient pas vraiment intéressantes à son lancement.

Une semaine après son installation, le 19 octobre 2023, nous avons été surpris de voir notre navigateur se transformer. Google a déployé une mise à jour de l’interface de Chrome à distance, avec des boutons plus ronds, inspirés du Material You d’Android. Un nouvel onglet « Nouveautés sur Chrome » est venu nous annoncer la nouvelle.

Google Chrome communique lui-même sur son nouveau design, preuve qu’il n’a pas été lancé par erreur. // Source : Numerama

Comment activer le nouveau design de Google Chrome plus rapidement

Tout est arrondi dans le nouveau Chrome. // Source : Numerama

La nouvelle interface de Chrome introduit un nouveau design plus arrondi, que ce soit dans la forme des onglets ou des boutons des extensions. Tous les menus en forme de listes ont aussi été revus, avec des menus déroulants aux coins ronds. Une autre nouveauté importante concerne un bouton réglages à gauche de l’URL, qui permet d’en savoir plus sur la sécurité de la page web visitée ou sur les permissions accordées par le navigateur. Chrome 2023 semble tout simplement plus moderne.

Chez Numerama, tous les ordinateurs de la rédaction ne sont pas passés instantanément au nouveau design, qui ne semble pas entièrement lié à Chrome 118. En revanche, en fouillant dans les réglages cachés de Chrome, nous avons trouvé un moyen de forcer le passage au redesign, que Google appelle « Chrome Refresh 2023 ».

Vérifiez que votre Google Chrome est à jour (les trois points en haut à droite, Paramètres, À propos de Chrome).

Tapez dans la barre d’adresse : chrome://flags/

Dans la barre de recherche de cette page, recherchez « Refresh ».

À droite de l’option « Chrome Refresh 2023 », choisissez Enabled .

. Redémarrez le navigateur.

Installer le nouveau Chrome. // Source : Capture d’écran Numerama

Sur les ordinateurs où le nouveau design de Chrome a été automatiquement déployé, la sélection Default suffit. Sur les autres, forcer l’option et redémarrer permet d’activer le nouveau design. En revanche, vous n’aurez pas accès à la page de bienvenue, qui reste accessible à l’adresse chrome://whats-new/.

Le nouveau design ne changera peut-être pas votre vie, mais il est appréciable si vous utilisez beaucoup le navigateur au quotidien. À terme, il sera sans doute déployé partout.

Le nouveau Chrome est plus facile à personnaliser. // Source : Numerama

Une des nouveautés du nouveau Chrome est de pouvoir personnaliser son interface depuis n’importe quel nouvel onglet. Une bonne idée de Google, qui pourrait en inspirer certains. On trouve aussi un nouveau panneau latéral, qui permet de trier ses favoris dans des dossiers.

Les trois possibilités du panneau latéral, avec son nouveau design très rond. // Source : Numerama

Alors, fan ou pas fan du nouveau Chrome ?

