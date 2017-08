GearBest propose la trottinette Xiaomi M365 à 323 euros avec le code promo MIM365GB.

Nouvelle rubrique : chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Vous connaissez Xiaomi ? Il s’agit d’un fabricant chinois de produits connectés principalement connus pour leurs smartphones à l’excellent rapport qualité/prix. Mais Xiaomi ne propose pas que des smartphones, la preuve avec cette trottinette électrique qui est disponible aujourd’hui à un prix réellement imbattable.

Cette trottinette est un réel coup de cœur à la rédaction, robuste, bien finie, autonome et rapide, elle permet d’apporter une réelle alternative à votre mode de transport urbain. Elle dispose d’une autonomie maximale de 30 km en mode économie d’énergie et une autonomie de 13 à 15 kilomètres sans limitation de vitesse.

Elle est aujourd’hui disponible à 323 euros sur GearBest avec le code promo MIM365GB, frais de port inclus, au lieu de 450 euros à sa sortie. C’est une offre intéressante pour celles et ceux qui recherchent l’une des meilleures trottinettes électriques disponibles actuellement sur le marché avec en plus un rapport qualité/prix imbattable. Comme d’habitude pour les produits Xiaomi, il faut passer par un site d’import et GearBest est l’un des plus sûrs pour recevoir son colis rapidement et ne pas se retrouver avec une contrefaçon.