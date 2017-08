Une entreprise canadienne a conçu une manette universelle, compatible à la fois avec les dernières consoles de salon de Sony et Microsoft, mais aussi les jeux PC et Mac, et les smartphones et tablettes tournant sur Android ou iOS.

Peut-être faites vous partie des joueurs qui disposent plusieurs consoles de salon. Il faut dire que, en quelques années, les foyers du monde entier ont pu voir débarquer bon nombre de consoles comme la Xbox 360, la Xbox One, la PS3, la PS4, sans même parler des PC, Mac ou tablettes en tout genre. Outre les différents câbles nécessaires, ces consoles reposent forcément sur leur propre manette.

Pour éviter ce genre de problème et la multiplication de manettes, l’équipe d’All Controller a trouvé une solution : développer une manette universelle, compatible avec toutes les plateformes précédemment citées — en attendant une compatibilité Switch, Wii U et Wii, pas encore au point.

C’est à travers une campagne Kickstarter que l’entreprise canadienne Digital Depth Inc. a dévoilé son projet multi-support.

Une manette pour les jouer toutes

La campagne de financement a déjà été largement réussie, avec plus de 100 000 dollars canadiens récoltés pour un objectif fixé à 75 000. Malgré cela, vous pouvez toujours commander votre manette, disponible en différentes versions.

Cette manette universelle vous permet aussi bien de jouer à différentes consoles que de l’utiliser pour des jeux sur smartphone ou tablette — avec un dock proposé pour pouvoir poser votre téléphone au plus prêt du controller — sur iOS et Android. Côté PC, la manette est évidemment compatible Windows mais Linux également.

L’autonomie annoncée est de 40 heures, un écran LCD situé au milieu de la manette vous indiquant le pourcentage de batterie. Il est également possible de personnaliser l’interface ainsi que les différentes touches ou encore d’ajuster la sensibilité des joysticks de la manette.

Si vous cherchez à faire de la place et à vous débarrasser des différentes manettes qui parsèment votre salon, l’All Controller semble correspondre à vos besoin. La manette est disponible dans sa version complète pour 100 euros, différentes offres moins chères étant également proposées sur la page du projet.