Des ingénieurs du MIT ont développé un réseau de neurones artificiels qui identifie la recette et les ingrédients d'un plat grâce à une simple photo. Le système rappelle celui déjà lancé par Pinterest cette année.

Les ingénieurs du « Computer Science and Artificial Intelligence Laboraty » (CSAIL) du MIT ont mis au point un réseau neuronal capable de donner la recette d’un plat et les ingrédients qui le composent à partir de sa photo.

Le réseau, baptisé « Recipe1M » a été entraîné avec plus d’un million de recettes et de photos de nourriture afin de réussir à associer les deux.

Le résultat ? Une interface gratuite, « Pic2Recipe » sur laquelle on peut uploader la photo d’un plat et se voir indiquer plusieurs suggestions, selon ce que le réseau pense être le bon résultat, ainsi que d’autres recettes similaires. Le système fonctionne avec tout type de nourriture et de plat : burger, steak, salade…

Dans la lignée d’autres applications

Sur le long terme, les développeurs voudraient en faire un guide de cuisine pour savoir ce que l’on peut préparer à partir des ingrédients dans notre frigo et selon nos préférences alimentaires.

L’intitiative rappelle celle lancée par Pinterest cette année avec son « Shazam de la nourriture », qui permet de photographier un plat pour en trouver la recette ou encore l’application inspirée de Silicon Valley qui permet d’identifier si la nourriture scannée est un hot-dog ou non, en référence à une blague récurrente de la série de HBO.