Un iPhone moins cher que le neuf, garanti et reconditionné par Apple ? C'est ce que propose Back Market.

Les iPhone sont des produits de qualité, chouchoutés par Apple et sécurisés à un niveau de complexité qui laisse rêveur. Mais, c’est un fait, les iPhone sont chers. Pire : avec les années, leur prix a tendance à grimper plutôt qu’à baisser. Certains analystes estiment que l’iPhone « des 10 ans » pourrait coûter 1 500 €. Aujourd’hui, un iPhone 7 coûte 769 € et un iPhone 7 Plus vous reviendra à 909 €. Les 6S et 6S Plus encore vendus par Apple coûtent respectivement 659 € et 769 €.

C’est là, peut-être, que Back Market a trouvé une brèche dans laquelle s’engouffrer : le magasin en ligne qui propose des produits reconditionnés (remis à neuf) ouvre une section dédiée à l’iPhone. Les prix sont intéressants : on trouve des iPhone 7 32 Go à partir de 657 €, des iPhone 7 Plus 32 Go à partir de 767 € et des iPhone 6s à partir de 472 €, ce qui en fait un tarif milieu de gamme vraiment excellent pour le produit. Le seul qu’on déconseillerait dans le choix proposé, c’est l’iPhone 6 Plus de 2015 qui vaut trop cher pour ce qu’il embarque, même en refurb.

Le plus important, c’est le processus de reconditionnement. Back Market affirme que ses appareils ont été reconditionnés par Apple, ce qui signifie que la coque, l’écran et la batterie ont été changés. Ce qui reste du smartphone de l’ancien propriétaire, ce sont les entrailles. D’après le communiqué de presse, c’est un partenariat avec un distributeur agréé qui permet à Back Market de récupérer ces unités « officielles ». Elles sont vendues par Back Market avec une garantie Apple Care d’un an : cela signifie qu’au moindre problème, comme pour les produits reconditionnés Apple, vous pourrez vous diriger vers un Apple Store pour échanger votre produit.

Bref, on ne voit pas à première vue de piège. D’autant qu’en France, Apple ne propose pas d’iPhone reconditionné à la vente directe.