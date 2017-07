Les Nokia 5 et Nokia 6 débarquent enfin en France. Le premier coûtera 219 € -- son grand frère se négociera à 259 €.

D’après les premiers échos internationaux, les nouveaux smartphones de Nokia (marque désormais possédée par HMD) sont loin d’être mauvais. Ils avaient été injustement éclipsés lors du MWC 2017 à cause du retour du 3310, mais ils semblent particulièrement intéressants pour les petits portefeuilles — d’autant que Nokia a récemment surpris en appliquant une mise à jour de sécurité Android avant Google. On n’attendait plus qu’une sortie en France… ce sera bientôt chose faite.

Le Nokia 6, fer de lance de la gamme, sera disponible le 1er août à 259 € sans abonnement. Il embarque notamment un écran Full HD de 5,5 pouces, un capteur de 16 mégapixels à l’arrière et un capteur de 8 mégapixels à l’avant. Le smartphone est propulsé par un processeur Snapdragon 430 cadencé à 1,4 Ghz et 3 Go de RAM. Il sera proposé en noir, bleu et argent.

Le Nokia 5 de son côté sera disponible courant août pour 219 €. Il est équipé d’un écran 5,2 pouces IPS HD, d’un appareil photo de 13 mégapixels à l’arrière et un autre de 8 mégapixels à l’avant. Il embarque le même processeur que son grand frère mais seulement 2 Go de RAM. Notez que Sosh et Orange (web et boutique) se gardent l’exclusivité pour la commercialisation.

On a hâte de voir ce que nos confrères de FrAndroid en pensent.