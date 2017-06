Le Surface Dial propose aux utilisateurs de nouvelles façon d’interagir avec leur ordinateur. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cet accessoire d'un nouveau genre.

Lors de la présentation de Surface Studio, Microsoft a marqué les esprits avec l’annonce du Surface Dial, un nouvel accessoire dans la famille Surface qui, associé au Surface Pen, permet de nouveaux usages et un contrôle analogique à deux mains de son ordinateur.

Caractéristiques

Avant de parler des usages rendus possibles par l’objet, attardons-nous sur les caractéristiques techniques de l’appareil en lui-même.

Le Surface Dial se présente comme une roulette cliquable en aluminium que l’on peut poser sur l’écran du Surface Studio, ou de la nouvelle Surface Pro, ou bien sur le bureau pour les autres produits de la famille Surface.

Il communique avec l’ordinateur grâce au Bluetooth LE et est donc sans fil. Il fonctionne avec deux piles AAA et l’autonomie annoncée, comme pour le Surface Pen, est de 12 mois : les piles ne seront donc pas à changer trop souvent.

Un PC Surface est-il nécessaire pour utiliser Surface Dial ?

Non, le Surface Dial fonctionne avec n’importe quel ordinateur avec Windows 10 Anniversary Update installé. Il nécessite seulement une machine compatible avec le Bluetooth 4.0 LE, ce qui est le cas de la très grande majorité des ordinateurs portables sur le marché. Dans le cas où l’ordinateur n’est pas compatible Bluetooth, il est toujours possible de lui ajouter une clé USB Bluetooth compatible pour quelques euros.

Le Surface Dial propose cependant quelques fonctions en plus lorsqu’il est utilisé avec un Surface Studio où la nouvelle Surface Pro.

Les modes d’interaction du Surface Dial

Le Surface Dial propose deux modes d’interaction :

Le clic pour ouvrir le menu radial

La rotation dans un sens ou dans l’autre pour sélectionner un élément

À cela s’ajoute une interactivité supplémentaire sur le Surface Studio et la Surface Pro où le Dial peut être posé directement sur l’écran : le menu radial s’affiche alors tout autour autour du Dial.

Certains logiciels peuvent prendre en compte la position du Surface Dial sur l’écran, ce qui débloque de nouveaux usages.

Les usages du Surface Dial

Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec les différents usages permis par le Surface Dial.

L’usage principal du Surface Dial est une aide au dessin, en conjonction avec le stylet. Alors que l’utilisateur dessine avec sa main principale, il peut garder le contrôle sur un certain nombre de paramètres comme le choix des couleurs avec son autre main posée sur l’accessoire.

Dans ce scénario, le Surface Dial propose un réglage plus fin et naturel de la couleur qu’un réglage à la souris ou en utilisant son clavier.

Certaines applications utilisent la détection de la position du Surface Dial sur l’écran. Dans un logiciel d’architecture, cela permet par exemple de zoomer sur un élément de la carte, en utilisant le Dial comme une loupe.

D’autres logiciels proposent des usages différents. L’application de cartographie de Microsoft, Cartes, propose par exemple de contrôler le zoom, la rotation, ou la manipulation de la camera en mode 3D.

Avec les applications de musique, le Surface Dial permet de contrôler le volume, se déplacer dans un morceau, ou passer d’un morceau à l’autre. Dans les logiciels de bureautique, le Dial permet de zoomer, de faire défiler un document ou d’annuler des actions.

Ce ne sont que quelques exemples d’actions proposés par les logiciels : on pourrait également penser à du montage vidéo, pour se déplacer précisément sur la piste que l’on édite.

Quels sont les logiciels compatibles ?

Depuis Windows 10 Creators Update, Microsoft propose aux développeurs d’adapter leurs applications, ou logiciels, pour prendre en charge le Surface Dial. Windows 10 prend désormais en charge nativement ce type d’accessoire, qui peut être configuré depuis les paramètres du système.

De plus en plus de logiciels sont mis à jour pour prendre en compte le Surface Dial. Voici une liste non exhaustive des applications déjà compatible :

Bluebeam Revu Drawboard Mental Canvas Sketchable Moho 12 Spotify Staffpad Word Powerpoint Excel OneNote Windows Cartes Plumbago Sketchpad Groove Musique PewPew Shooter Microsoft Photos Paint Algoriddim djay Pro CorelDraw Autodesk Sketchbook Adobe Premiere Pro CC

Prix et disponibilité

Le Surface Dial est fourni avec le Surface Studio, ou vendu séparément pour les autres machines à 109,99 euros sur le Microsoft Store.