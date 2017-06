Vous recevez de la publicité sur votre Galaxy S8 ? Vous ne rêvez pas : Samsung a bien activé par défaut une option qui vous enverra des annonces dans vos notifications quand vous jouez. Voici comment s'en débarrasser.

Vous vous asseyez bien confortablement à la place 85 du wagon 6 qui vous a été assignée automatiquement par votre opérateur. Ce n’est pas la meilleure place, il y a des enfants en bas âge derrière qui vont sûrement vous embêter la moitié du voyage (ils dormiront l’autre moitié), mais vous avez votre cocon de tranquillité : un casque à réduction de bruit et vos jeux sur votre smartphone. Vous lancez une partie de Mini Metro et BAM, une notification pour télécharger un jeu nul apparaît sur votre Galaxy S8, vous déconcentrant alors que vous refaisiez tout le réseau parisien en oubliant la 13.

Cette mésaventure est arrivée à plusieurs utilisateurs de Reddit qui ont commencé à faire remonter l’information sur le forum communautaire. Et en effet, après une petite enquête, il s’avère que Samsung pousse de la publicité dans les notifications du Galaxy S8, pourtant acheté avec de l’argent bien réel qui devrait englober la totalité de l’engin et de ses services. Cette pratique n’est pas agréable du tout pour l’utilisateur et elle l’est encore moins quand on découvre sa source : c’est le Game Optimizing Service du Coréen, logiciel fondamentalement inutile installé sur les Galaxy S8, qui cache cette fonctionnalité mystère.

En façade, c’est une option pour « optimiser la consommation de batterie pendant les jeux ». Mais dans ses nombreuses ramifications, ce petit logiciel cache une option activée par défaut… qui se trouve en fait dans une autre application de Samsung, nommée Game Launcher. Il faut donc ouvrir Game Launcher, aller dans les paramètres et décocher la case « Informations commerciales ». Notez que si le problème a été remonté par des utilisateurs américains, elle était activée par défaut sur notre Galaxy S8 français. Plusieurs utilisateurs français nous ont affirmé sur Twitter que l’option était désactivée par défaut sur leur modèle.

bizarre sur le mien c'est désactivé par défaut. — Cédric Champeau (@CedricChampeau) June 13, 2017

Il est également possible que vous n’ayez pas le Game Launcher dans votre smartphone, ce qui signifie que vous ne pourrez pas décocher la case. Vous pouvez l’activer en allant dans Paramètres / Fonctionnalités avancées / Jeux.

Oui, tout cela pour se prémunir de notifications publicitaires envoyées par le constructeur, sur un smartphone vendu plus de 800 €.