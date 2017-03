Avec BlackBerry Privacy Shade, vous pouvez masquer des zones entières de votre écran pour vous protéger des curieux qui regardent par-dessus votre épaule. Pratique si vous êtes dans les transports en commun, par exemple.

« Pour vivre heureux, vivons cachés ». Vous connaissez sans doute cette expression, qui est tirée du dernier vers de la fable Le Grillon du poète Florian. Hé bien, il faut croire que BlackBerry se l’est appropriée : en effet, l’entreprise canadienne a lancé cette semaine une application sur Android qui permet d’occulter l’écran pour éviter les regards indiscrets.

Baptisée BlackBerry Privacy Shade, elle consiste en fait à assombrir plus ou moins fortement des zones entières de l’écran pour ne laisser qu’une petite fenêtre de clarté : il suffit de choisir la forme que vous voulez donner à cette zone (rectangulaire ou circulaire) et de régler l’intensité de l’opacité de tout ce qui se trouve en dehors, selon votre besoin de confidentialité.

Bien sûr, il était déjà possible de rendre l’écran moins lisible en jouant simplement sur sa luminosité. Cependant, le choix de l’éclairage s’applique uniformément sur l’écran, ce qui gêne aussi l’utilisateur légitime. L’atout de BlackBerry Privacy Shade, c’est cette petite fenêtre éclairée qui protège le reste de l’écran tout en vous permettant de ne révéler que ce que vous voulez.

Imparfait mais utile

Cela a des avantages : vous voulez consulter votre boîte mail ou votre compte en banque depuis votre smartphone mais vous n’avez pas vraiment envie qu’un curieux aperçoive vos derniers courriers électroniques ou combien il vous reste pour la fin du mois ? BlackBerry Privacy Shade offre une solution qui n’est pas inintéressante, bien qu’imparfaite : la zone éclairée l’est potentiellement pour un tiers.

Bien sûr, vous pouvez tout aussi bien vous forcer à ne pas consulter vos données les plus sensibles dans les transports en commun ou en public. C’est toujours le meilleur moyen d’éviter une indiscrétion. Mais si le concept vous séduit, vous pouvez toujours vous rendre sur Google Play et récupérer l’application. Si votre mobile est incompatible, FrAndroid signale qu’il est possible de récupérer le fichier .apk.