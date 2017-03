Android Makers rassemblera plus de 600 participants dans un événement dédié totalement à la plateforme'Android, organisé les 10 et 11 avril 2017.

Un grand événement Android se déroulera le 10 et le 11 avril aux Salons de l’Aveyron à Paris. Appelé Android Makers et organisé par l’agence BeMyApp et la communauté Paris Android User Group, le festival proposera plusieurs conférences, 3 ateliers et 2 keynotes avec des invités provenant des quatre coins du monde.

Les visiteurs auront la chance de découvrir de plus près plusieurs projets liés à la plateforme de Google et de rencontrer plus de 600 participants, dont la plupart sont des développeurs d’applications et d’autres professionnels talentueux de la communauté Android. Plusieurs aspects concernant Google Home, Android, Gradle, OpenGL et beaucoup d’autres, seront également traités et approfondis.

Les organisateurs soulignent dans un communiqué de presse : « Deux valeurs fortes seront

véhiculées durant l’événement : le partage de connaissances et la mise en avant des

personnes contribuant à Android. »

Les enjeux d’Android et les objets connecté

Parmi les invités des keynotes on trouvera Romain Guy, team manager de la section graphique d’Android, et Chet Haase, développeur de l’interface utilisateur sur Android, qui présenteront l’histoire de la plateforme depuis son lancement.

De son côté, Lisa Wray, développeuse indépendante d’applications Android, expliquera les raisons pour lesquelles la plateforme reste comme un « second choix » comparé à l’iOS d’Apple, même si Android domine les marchés du monde entier.

Enfin, Wayne Piekarski, développeur de Google, fera une conférence suivie d’un atelier pour montrer les bénéfices et les fonctionnalités de l’application Android Things qui permet de développer des objets connectés.

Le prix des billets varie entre 31 et 123 euros.